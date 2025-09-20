中職》王念好失誤後敲大巨蛋生涯首轟 鋒總也為他感到開心

王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王念好在7局上發生傳球失誤，讓台鋼雄鷹追成1：2只差1分，但他8局下把握機會開轟補過，幫助富邦悍將以3：1擊敗台鋼中止3連敗，繞壘時不禁振臂大吼還數次拭淚，連總教練陳金鋒也為他開轟感到開心。

台鋼7局上趁魔力藍用球數破百退場，趁王念好傳球失誤扳回1分，2出局後再次攻佔滿壘，傷癒復出的魔鷹擊出強勁平飛球，眼看要形成翻轉戰局的安打，卻被孔念恩美技沒收，8局下王念好擊出本季首轟與生涯在大巨蛋首轟，回到休息區受到全隊熱情擁抱的歡迎。

陳金鋒指出，王念好一直很努力，能力也不錯，只是一直表現不出來，「我告訴他不要急，有些事必須經歷過，年輕選手很想表現，這是好的企圖心，先過一段苦日子，不一定是壞事，理解這些以後，才會愈來愈穩定。」

王念好表示，今年的成績比去年差很大，教練與學長都鼓勵他不要氣餒，他也一直告訴自己，上場就盡全力去做，就算做不好，至少要幫助球隊，7局上發生失誤的當下會很慌，懷疑自己是否準備不足，「但是馬上告訴自己，球還是會來，要處理好下一顆。」

王念好指出，8局下因為已經2好0壞，乾脆放開來打，因為大巨蛋很大，打出去的當下還不確定，一開始還跑了一下，看到球一直飛，終於有感覺，真的很激動，感謝教練與學長的適時提醒，「國宸學長說，不要想太多，動作自然就好。」

王念好、富邦悍將總教練陳金鋒。（記者林正堃攝）

