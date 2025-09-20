晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》王念好失誤後敲大巨蛋生涯首轟 鋒總也為他感到開心

2025/09/20 22:00

王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王念好在7局上發生傳球失誤，讓台鋼雄鷹追成1：2只差1分，但他8局下把握機會開轟補過，幫助富邦悍將以3：1擊敗台鋼中止3連敗，繞壘時不禁振臂大吼還數次拭淚，連總教練陳金鋒也為他開轟感到開心。

台鋼7局上趁魔力藍用球數破百退場，趁王念好傳球失誤扳回1分，2出局後再次攻佔滿壘，傷癒復出的魔鷹擊出強勁平飛球，眼看要形成翻轉戰局的安打，卻被孔念恩美技沒收，8局下王念好擊出本季首轟與生涯在大巨蛋首轟，回到休息區受到全隊熱情擁抱的歡迎。

陳金鋒指出，王念好一直很努力，能力也不錯，只是一直表現不出來，「我告訴他不要急，有些事必須經歷過，年輕選手很想表現，這是好的企圖心，先過一段苦日子，不一定是壞事，理解這些以後，才會愈來愈穩定。」

王念好表示，今年的成績比去年差很大，教練與學長都鼓勵他不要氣餒，他也一直告訴自己，上場就盡全力去做，就算做不好，至少要幫助球隊，7局上發生失誤的當下會很慌，懷疑自己是否準備不足，「但是馬上告訴自己，球還是會來，要處理好下一顆。」

王念好指出，8局下因為已經2好0壞，乾脆放開來打，因為大巨蛋很大，打出去的當下還不確定，一開始還跑了一下，看到球一直飛，終於有感覺，真的很激動，感謝教練與學長的適時提醒，「國宸學長說，不要想太多，動作自然就好。」

王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）

王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）

王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）王念好敲出全壘打。（記者林正堃攝）

王念好、富邦悍將總教練陳金鋒。（記者林正堃攝）王念好、富邦悍將總教練陳金鋒。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中