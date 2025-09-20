跆拳道》羅予彤全國小學錦標賽奪金 首日品勢打出破8高分

羅予彤。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年全國國小學生跆拳道錦標賽於台南市新營體育館完成首日賽程， 大軍壓境的花蓮市中正國小囊括17金，包辦國小男、女雙料團體冠軍；至於來自高雄市勝利國小的「芭樂」羅予彤，則打出本屆女子組罕見的破8高分，優質潛力備受矚目。

全國小學跆拳道錦標賽品勢分成個人組、混合雙人組和團體三人組，再細分為國小低、中和高年級組，以及黑帶或色帶組。六年級的羅予彤擁有156公分身高，在個人國小高年級女子黑帶二段組發揮長腿優勢，兩套動作各獲8.06、8.10高分，成為女子組少數突破8分的新秀，從幼稚園大班開始接觸跆拳道的她，已經訓練長達7年，「剛開始只想運動，試過羽球、跑步，最後還是喜歡跆拳道。」雖然今年首度挑戰世少國手失利，但「芭樂」信心滿滿說：「沒關係，明年再來，我的目標就是要當國手！」

請繼續往下閱讀...

至於台北市永樂國小三年級的張烜瑜，個人國小中年級女子黑帶二段組奪冠，還在第一套動作打出8.13超高分，來自瑜襄道館的教練鄒弘遠說：「烜瑜目前在同儕比賽都是第一，特色就是爆發力好，理解能力強，而且練習也比同伴認真，雖然因為還要練對打，一周只練兩天品勢，以她目前表現來看，未來非常令人期待。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法