晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

跆拳道》羅予彤全國小學錦標賽奪金 首日品勢打出破8高分

2025/09/20 22:15

羅予彤。（大會提供）羅予彤。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年全國國小學生跆拳道錦標賽於台南市新營體育館完成首日賽程， 大軍壓境的花蓮市中正國小囊括17金，包辦國小男、女雙料團體冠軍；至於來自高雄市勝利國小的「芭樂」羅予彤，則打出本屆女子組罕見的破8高分，優質潛力備受矚目。

全國小學跆拳道錦標賽品勢分成個人組、混合雙人組和團體三人組，再細分為國小低、中和高年級組，以及黑帶或色帶組。六年級的羅予彤擁有156公分身高，在個人國小高年級女子黑帶二段組發揮長腿優勢，兩套動作各獲8.06、8.10高分，成為女子組少數突破8分的新秀，從幼稚園大班開始接觸跆拳道的她，已經訓練長達7年，「剛開始只想運動，試過羽球、跑步，最後還是喜歡跆拳道。」雖然今年首度挑戰世少國手失利，但「芭樂」信心滿滿說：「沒關係，明年再來，我的目標就是要當國手！」

至於台北市永樂國小三年級的張烜瑜，個人國小中年級女子黑帶二段組奪冠，還在第一套動作打出8.13超高分，來自瑜襄道館的教練鄒弘遠說：「烜瑜目前在同儕比賽都是第一，特色就是爆發力好，理解能力強，而且練習也比同伴認真，雖然因為還要練對打，一周只練兩天品勢，以她目前表現來看，未來非常令人期待。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中