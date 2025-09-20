TPVL熱身賽》連莊不敵張育陞領軍的北海道Voreas 主帥陳品丞分享收穫

台中連莊不敵北海道Voreas。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台灣職業排球聯盟元年季前熱身賽第2日第二場比賽，由台中連莊出戰Voreas 北海道，Voreas 北海道表現倒吃甘蔗，靠著「關鍵挑戰」大振士氣，最終 3：1（25：27、25:15、25：20、25：22），拿下熱身賽2連勝。

雙方開局互有攻勢，連莊有吳宗軒、施琅的火力輸出，Voreas 北海道則是張育陞、日車恭輔的強勢攻擊，讓兩隊激戰到 deuce 才分出勝負，由台中連莊率先搶下。

Voreas 北海道次局團隊表現漸入佳境，攻擊多點開花，扳回一城。第三局雙方再度激戰，Voreas 北海道攻守兩端都有出色表現，再加上台中連莊出現發球、攻擊失誤，讓 Voreas 北海道 25：20 取得聽牌優勢。

決勝局，雙方攻勢不斷，互有領先，但 Voreas 北海道出現亂流，讓台中連莊稍拉開比數，但張育陞回到場上後，隊伍表現漸趨穩定，其中來自愛沙尼亞的塔美拉魯（Märt Tammearu）後排攻擊接連得分，甚至有一球原被判為界外，經挑戰成功，大幅提升士氣，最終 25：22 奪勝。

台中連莊今日結束熱身賽賽程，下週就要迎接職排元年賽程，總教練陳品丞指出，這兩天打的局數很多也發現一些問題，隊上攔網遭破壞後，防守的站位需要再調整，加上隊上快攻手施宗諭受傷，陣容有更換，使攻擊變得比較弱，另外接發球被針對時，要思考如何採取更有效率的方式度過輪次。

陳品丞提到，施宗諭是球隊先發，且經驗相當豐富，先前練習賽狀況非常好，希望可以儘早回歸。此外，來自泰國的舉球員薩蘭迪9月才到台灣，陳品丞認為，語言隔閡讓溝通上較花時間，目前搭配稍嫌不足，且舉球為核心，一出現問題就會不順，這場比賽嘗試將戰術用代號簡化，讓他可以更清楚指令，有愈修正愈好的趨勢。

北海道Voreas隊旅日好手張育陞。（TPVL提供）

台中連莊不敵北海道Voreas。（TPVL提供）

