中職》富邦悍將壓軸主題日「寵愛天使」「三本柱」大秀表演（圖輯）

〔記者林正堃／台北報導〕富邦悍將壓軸主題日「寵愛天使」在臺北大巨蛋盛大登場，Fubon Angels韓籍三本柱的李珠珢挑戰日語歌曲「ファンサ」、李雅英深情演唱韓語歌曲「flying duck」，Kapo與潔潔聯手表演「鬼滅之刃- 紅蓮華」，各具特色的演出，給球迷不一樣的視聽饗宴。

Fubon Angels賽前花式開球。（記者林正堃攝）

隊長秀秀子率領隊員賽前開球。（記者林正堃攝）

Kapo與潔潔聯手表演「鬼滅之刃- 紅蓮華」。（記者林正堃攝）

李雅英深情演唱韓語歌曲「flying duck」。（記者林正堃攝）

