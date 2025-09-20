中職》富邦悍將壓軸主題日「寵愛天使」「三本柱」大秀表演（圖輯）

李珠珢挑戰日語歌曲「ファンサ」。（記者林正堃攝）
〔記者林正堃／台北報導〕富邦悍將壓軸主題日「寵愛天使」在臺北大巨蛋盛大登場，Fubon Angels韓籍三本柱的李珠珢挑戰日語歌曲「ファンサ」、李雅英深情演唱韓語歌曲「flying duck」，Kapo與潔潔聯手表演「鬼滅之刃- 紅蓮華」，各具特色的演出，給球迷不一樣的視聽饗宴。
Fubon Angels賽前花式開球。（記者林正堃攝）
隊長秀秀子率領隊員賽前開球。（記者林正堃攝）
李珠珢挑戰日語歌曲「ファンサ」。（記者林正堃攝）
Kapo與潔潔聯手表演「鬼滅之刃- 紅蓮華」。（記者林正堃攝）
李雅英深情演唱韓語歌曲「flying duck」。（記者林正堃攝）
李珠珢挑戰日語歌曲「ファンサ」（記者林正坤攝）
