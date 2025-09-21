晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇明星鐵捕史密斯例行賽確定報銷！季後賽能否上場是未知數

2025/09/21 07:15

史密斯。（資料照）史密斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星鐵捕史密斯（Will Smith）在美國時間9月13日因右手挫傷進10天傷兵名單，今天賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）宣布壞消息，史密斯剩餘例行賽確定無法回歸。

羅伯斯今天受訪透露，史密斯又做了一次核磁共振檢查，他的右手出現輕微骨折，預計例行賽剩餘賽事都無法再上場。至於關鍵的季後賽能否回歸，羅伯斯表示他抱持樂觀態度，但目前仍懸而未決。

史密斯本季出賽110場，打擊三圍.296/.404/.497，攻擊指數0.901，敲出17轟、61分打點，wRC+為152，fWAR值為4.1。

近期道奇24歲新星捕手拉辛（Dalton Rushing）傷癒歸隊，不過他本季47場出賽繳出的打擊成績差強人意，打擊三圍.184/.246/.288，攻擊指數0.534，wRC+僅49，fWAR值為-0.3。因此羅伯斯表示，剩餘例行賽將會由原本的三號捕手羅特維特（Ben Rortvedt）擔任主戰。

羅特維特本季原先效力光芒，被交易至道奇後出賽13場，在有限的上場時間內繳出打擊三圍.294/.368/.353、攻擊指數0.721的優異成績單，34打數敲出10支安打，包含2支二壘安打，貢獻3分打點。

