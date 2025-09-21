晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》索托「40-40」近了！大都會11局卻被「場內轟」季後賽陷危機

2025/09/21 07:47

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會主場對上國民之戰，史上最貴7.65億美元強打索托（Juan Soto）在9局下敲出關鍵追平安打，還上演盜壘成功，將戰線搬進延長賽。然而大都會最終鏖戰11局仍以3：5輸球，目前國聯外卡第3名的位置又出現危機。

此役大都會大物麥克萊恩（Nolan McLean）先發5局失3分僅1分責失，飆出6次三振；國民右投卡瓦利（Cade Cavalli）先發5局無失分好投，大都會0：3落後直到8局下，靠著觸身球與連續2支二壘安打追回2分。

9局下大都會仍1分落後，首名打者托倫斯（Luis Torrens）敲安後靠犧牲觸擊上二壘，下一棒林多（Francisco Lindor）遭觸身球，接著索托（Juan Soto）敲出中外野安打追平比分，之後還與林多發動雙盜壘，索托跑出本季第35盜。

兩隊3：3進入延長賽，10局雙方沒有得分，而國民在11局上靠著萊爾（Daylen Lile）超狂場內全壘打，幫助國民5：3超前，11局下大都會穆林斯（Cedric Mullins）、林多與索托都被解決，大都會在主場吞敗，中止近期2連勝。

索托今天跑出本季第35盜，目前累積42轟、35盜，距離單季「40轟40盜」里程碑只差5次盜壘。然而今天大都會輸球，賽前在外卡分別與紅人、響尾蛇與巨人各有2、3、4場勝差，輸球後縮小為1.5、2.5與3.5場；如果今天紅人贏球，雙方只會剩1場勝差。

