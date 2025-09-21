MLB》打線出爐！鄧愷威對決大谷翔平 首局就強碰道奇「MVP三連星」

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天迎來本季第8場出賽，先發對決衛冕軍道奇，首局就要面臨不小考驗，將碰上道奇「MVP三連星」。

鄧愷威上一次登板是美國時間9月15日對響尾蛇，先發4局飆5K退場，被敲2安，失1分非責失，無關勝敗，今天「投1休4」出賽。

鄧愷威今天對上火力兇猛的道奇，稍早先發打線出爐，鄧愷威首局就要碰上大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）組成的「MVP三連星」。另外道奇還擺出馬恩西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、艾德曼（Tommy Edman）、帕赫斯（Andy Pages）等好手。

鄧愷威本季在大聯盟已出賽7場（6場先發），成績2勝4敗、防禦率6.41，累積26.2局投球，被敲28安包含1轟，失掉22分（19責失），送出33次三振，另有15次保送與4次觸身球，每局被上壘率為1.61。

巨人隊先發打序：

第一棒 拉莫斯（Heliot Ramos） 左外野手

第二棒 德弗斯（Rafael Devers） 一壘手

第三棒 阿德梅斯（Willy Adames） 游擊手

第四棒 查普曼（Matt Chapman） 三壘手

第五棒 艾德里奇（Bryce Eldridge） 指定打擊

第六棒 李政厚 中外野手

第七棒 施密特（Casey Schmitt） 二壘手

第八棒 貝利（Patrick Bailey） 捕手

第九棒 吉伯特（Drew Gilbert） 右外野手

先發投手：鄧愷威

道奇隊先發打序：

第一棒 大谷翔平 指定打擊

第二棒 貝茲（Mookie Betts） 游擊手

第三棒 佛里曼（Freddie Freeman） 一壘手

第四棒 馬恩西（Max Muncy） 三壘手

第五棒 赫南德茲（Teoscar Hernandez） 右外野手

第六棒 艾德曼（Tommy Edman） 二壘手

第七棒 帕赫斯（Andy Pages） 中外野手

第八棒 康佛托（Michael Conforto） 左外野手

第九棒 羅特維特（Ben Rortvedt） 捕手

先發投手：葛拉斯諾（Tyler Glasnow）

