MLB》美中龍頭換人當？老虎成「病貓」9戰8敗 守護者10連勝將篡位

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟例行賽來到最後階段，美聯中區競爭白熱化，近況不佳的老虎持續當「病貓」，今天又以5：6敗給勇士吞下5連敗；同日守護者雙重賽「雙殺」雙城，豪奪10連勝，美中龍頭恐怕快要換人當。

老虎賽前已經吞下4連敗、8戰更是只拿下1勝。今天面對勇士雖然7局打完取得5：3領先，有望中止低潮，然而8局上交易大限換來的前明星後援費尼根（Kyle Finnegan）挨轟失1分，9局上終結者維斯特（Will Vest）僅投0.2局挨4安失2分，遭到勇士逆轉，吞下本季第6敗以及第7次救援失敗。

守護者今天雙重賽對上雙城，分別派出切科尼（Slade Cecconi）與艾倫（Logan Allen）先發，兩人不約而同繳出7局無失分超優質先發；而打線在雙重賽G1狂敲5轟，包含當家重砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）本季第30轟，完成單季「30轟40盜」里程碑，最終兩戰分別以6：0與8：0輕鬆完封雙城。

老虎近9戰狂吞8敗，反觀守護者已經豪奪10連勝，近16戰更是只吞下1敗，目前雙方勝差僅剩下1場，老虎若持續委靡不振，恐怕在例行賽結束前，要將美聯中區王座讓給守護者。

