晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美中龍頭換人當？老虎成「病貓」9戰8敗 守護者10連勝將篡位

2025/09/21 09:27

守護者當家球星拉米瑞茲。（路透）守護者當家球星拉米瑞茲。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟例行賽來到最後階段，美聯中區競爭白熱化，近況不佳的老虎持續當「病貓」，今天又以5：6敗給勇士吞下5連敗；同日守護者雙重賽「雙殺」雙城，豪奪10連勝，美中龍頭恐怕快要換人當。

老虎賽前已經吞下4連敗、8戰更是只拿下1勝。今天面對勇士雖然7局打完取得5：3領先，有望中止低潮，然而8局上交易大限換來的前明星後援費尼根（Kyle Finnegan）挨轟失1分，9局上終結者維斯特（Will Vest）僅投0.2局挨4安失2分，遭到勇士逆轉，吞下本季第6敗以及第7次救援失敗。

守護者今天雙重賽對上雙城，分別派出切科尼（Slade Cecconi）與艾倫（Logan Allen）先發，兩人不約而同繳出7局無失分超優質先發；而打線在雙重賽G1狂敲5轟，包含當家重砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）本季第30轟，完成單季「30轟40盜」里程碑，最終兩戰分別以6：0與8：0輕鬆完封雙城。

老虎近9戰狂吞8敗，反觀守護者已經豪奪10連勝，近16戰更是只吞下1敗，目前雙方勝差僅剩下1場，老虎若持續委靡不振，恐怕在例行賽結束前，要將美聯中區王座讓給守護者。

老虎終結者維斯特放火。（法新社）老虎終結者維斯特放火。（法新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中