晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》炸裂！道奇塞揚神獸克蕭開轟 大秀超狂「二刀流」（影音）

2025/09/21 08:41

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將在季後引退，昨天投完生涯例行賽主場最終戰，今天他帶著較輕鬆的心情來到球場，還拿起球棒展現「二刀流」。

克蕭昨天對戰巨人先發4.1局，用球數91球、其中有56顆好球，被敲出4支安打包含1轟，失掉2分責失，猛飆6次三振，另有4次保送，此戰無關勝敗，退場時他也獲得滿場球迷的歡呼與掌聲。

充滿情緒的一夜過去後，克蕭今在賽前拿起球棒走進打擊籠，與金慧成、卡爾（Alex Call）輪流練打。克蕭展現不俗的打擊能力，一開始敲出直擊全壘打牆的深遠飛球，隨後更「炸裂」開轟，讓現場球迷驚呼連連，根據日媒報導，克蕭總共15次揮擊中，敲出2支全壘打。

克蕭18年大聯盟生涯中敲過1轟，是在2013年美國時間4月1日對巨人，該役他還9局完投完封飆7K，大秀超狂「二刀流」。

克蕭生涯累積847打席，敲出113支安打，有40分打點，打擊率0.162。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中