MLB》炸裂！道奇塞揚神獸克蕭開轟 大秀超狂「二刀流」（影音）

克蕭。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將在季後引退，昨天投完生涯例行賽主場最終戰，今天他帶著較輕鬆的心情來到球場，還拿起球棒展現「二刀流」。

克蕭昨天對戰巨人先發4.1局，用球數91球、其中有56顆好球，被敲出4支安打包含1轟，失掉2分責失，猛飆6次三振，另有4次保送，此戰無關勝敗，退場時他也獲得滿場球迷的歡呼與掌聲。

請繼續往下閱讀...

充滿情緒的一夜過去後，克蕭今在賽前拿起球棒走進打擊籠，與金慧成、卡爾（Alex Call）輪流練打。克蕭展現不俗的打擊能力，一開始敲出直擊全壘打牆的深遠飛球，隨後更「炸裂」開轟，讓現場球迷驚呼連連，根據日媒報導，克蕭總共15次揮擊中，敲出2支全壘打。

克蕭18年大聯盟生涯中敲過1轟，是在2013年美國時間4月1日對巨人，該役他還9局完投完封飆7K，大秀超狂「二刀流」。

克蕭生涯累積847打席，敲出113支安打，有40分打點，打擊率0.162。

2-way superstar Clayton Kershaw pic.twitter.com/lR4P5CI3kP — Dodger Blue （@DodgerBlue1958） September 20, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法