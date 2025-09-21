晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》兩度三振日本巨星大谷翔平！鄧愷威先發3局飆6K退場無關勝負

2025/09/21 10:29

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天巨人道奇之戰，台灣好手鄧愷威先發主投3局送出6次三振，包含2度三振日本巨星大谷翔平，退場時球隊4：2領先，鄧愷威無關勝負。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）開賽控球不穩，投出3次保送，並遭巨人打線整整打了一輪，單局挨4支安打失4分；其中巨人頭號大物艾德里奇（Bryce Eldridge）敲出生涯首安，就是3分打點的二壘安打。

在4：0領先下，鄧愷威首局馬上面對道奇MVP三連星，首棒對決大谷翔平先用外角93.7英哩四縫線速球搶下好球，接著紅中86.7英哩橫掃球，大谷沒有出棒形成2好球，接著連續2顆曲球，大谷分別打成界外與選掉，最後鄧愷威在2好1壞下用94.8英哩外角高速球，讓大谷揮空遭到三振。

接著面對貝茲（Mookie Betts），鄧愷威在滿球數下用外角86.5英哩橫掃球，讓貝茲追打揮空遭到三振。下一棒面對佛里曼（Freddie Freeman）很快取得2好0壞球數領先，但一顆失控曲球打中佛里曼形成觸身球。結果2出局一壘有人對決馬恩西（Max Muncy），鄧愷威失投速球遭到重傷害，被敲出右外野2分砲，馬恩西本季第19轟出爐。鄧愷威隨後又投出保送，所幸仍解決艾德曼（Tommy Edman），結束首局投球。

2局下面對道奇後段棒次帕赫斯（Andy Pages）、康佛托（Michael Conforto）與羅特維特（Ben Rortvedt），鄧愷威先賞2K，接著再讓羅特維特敲出右外野不營養飛球出局，上演3上3下。

3局下首名打者再度面對大谷翔平，鄧愷威一度控球失準，不過最後在滿球數之下，用一顆外角85英哩橫掃球讓大谷站著不動遭到三振，連續兩打席都K掉大谷。儘管接下來對貝茲投出保送，但隨後又三振掉佛里曼，接著面對首局開轟的馬恩西，鄧愷威滿球數下再度失控，內角橫掃球打中馬恩西的右腳形成觸身球。2出局一二壘有人局面對決赫南德茲（Teoscar Hernandez），鄧愷威還是失控又砸人，幸虧最後在滿壘局面讓艾德曼敲出三壘界外飛出局，鄧愷威結束今天任務。

鄧愷威今天先發3局用74球有39顆好球，分別有35顆橫掃球、17顆四縫線速球、9顆伸卡球、8顆變速球與5顆曲球，最快球速95英哩，僅被敲出1支安打就是全壘打，飆出6次三振與2次四壞保送，另也有3次觸身球，其中2次出現在3局下，失掉2分都是自責分無關勝負，賽後防禦率6.37。

