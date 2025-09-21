晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「法官」賈吉本季49轟、史坦頓生涯450轟達陣！洋基緊咬龍頭

2025/09/21 10:00

賈吉、史坦頓。（美聯社）賈吉、史坦頓。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與金鶯4連戰第3戰，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第49轟，「怪力男」史坦頓更達成生涯450轟里程碑，幫助洋基6：1擊敗金鶯。

洋基首局就展開攻勢，2出局後賈吉與貝林傑（Cody Bellinger）接連安打，接著史坦頓逮中金鶯日籍投手菅野智之的外角橫掃球，敲出右外野3分砲，本季第21轟出爐，同時生涯450轟里程碑正式達標。

3局上輪到賈吉炸裂，這回相中菅野智之的內角橫掃球，敲出左外野陽春砲，賈吉本季第49轟出爐，擊球初速高達112.2英哩，飛行距離370英呎，幫助洋基取得4：0領先。菅野智之今天僅投3局，追平生涯最短局數，被敲6安包含2轟丟4分，防禦率4.54。

洋基5、6兩局分別再靠「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與葛里遜（Trent Grisham）安打再添2分保險分，加上明星左投羅冬（Carlos Rodon）繳出7局失1分8K的超優質先發，終場洋基6：1獲勝，羅冬奪下本季第17勝，防禦率3.04。

洋基今天贏球，加上美聯東區龍頭藍鳥1：2不敵皇家，洋基與藍鳥目前剩下2場勝差，仍相當有機會逆襲而上，重新奪回美東龍頭。

