MLB》超越名人堂傳奇！史上最會轟捕手羅里57轟出爐 堆高2大紀錄

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天炸出本季第57轟，改寫隊史單季最多轟紀錄，率隊以6：4打敗太空人，拉出3連勝。

羅里今在3上炸裂，從太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）手中掃出中右外野陽春砲，幫助球隊擴大分差1，這轟擊球初速105.6英哩、飛行距離399英呎。

羅里本季已累積57轟，持續位居大聯盟全壘打王，他也超越名人堂傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997年與1998年締造56轟，寫下水手隊史單季最多轟新猷。

此外，羅里也繼續堆高史上捕手單季最多轟、史上左右開弓打者單季最多轟兩大紀錄。

羅里全場4打數敲1安就是全壘打，貢獻1打點，選到1保送，跑回2分，賽後打擊率0.246、OPS為0.947。

ALONE AT THE TOP



Cal Raleigh now has the most home runs in a single-season in franchise history with 57 #TridentsUp pic.twitter.com/MjXhu6ZUQU — Seattle Mariners （@Mariners） September 20, 2025

