MLB》大谷翔平棒球場打高爾夫！遭鄧愷威近身球展現調皮一面（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對衛冕軍道奇，先發主投3局飆出6次三振失2分退場，其中更賞日本巨星大谷翔平2張老K。而兩人在對決過程中，大谷雖然未能敲安，但似乎非常享受過程，還展現出調皮一面。

大谷首局首打席在2好1壞的情況下，被鄧愷威94.8英哩外角高速球吊中，揮棒落空遭到三振，這也是兩人在大聯盟首度對決。3局下大谷再度面對鄧愷威，大谷在準備上場打擊前顯得一派輕鬆，還將滾來的小白球用球棒當高爾夫球的方式打回去。

兩人第2次對決，鄧愷威在2好1壞的情況下控球不穩，連續對大谷丟出2顆差點形成觸身球的內角低近身球，不過大谷在輕鬆寫意閃球之餘，還刻意大動作轉身，試圖將鄧愷威投出後打到本壘後方看板回彈的球接住。最終鄧愷威用一顆精準進壘的外角橫掃球，讓大谷像冷凍披薩，站著不動吞K。

大谷今天對決鄧愷威連續2打席都被三振，而鄧愷威今天在首局遭到馬恩西（Max Muncy）2分砲狙擊，2局下上演三上三下，3局下控球大亂，包含連續出現2次觸身球，讓道奇主場球迷傳出噓聲，還一度面臨2出局滿壘危機，最後仍成功解圍。

最終鄧愷威先發3局用74球有39顆好球，僅被敲出1支安打就是全壘打，飆出6次三振與2次四壞保送，另也有3次觸身球，失掉2分都是自責分無關勝負，賽後防禦率6.37。

大谷翔平。（美聯社）

鄧愷威。（美聯社）

