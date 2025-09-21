MLB》對巨人4戰被砸3次！道奇重砲開轟後挨鄧愷威觸身怒了（影音）

馬恩西砲轟鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對道奇先發3局失2分飆6K無關勝負，其中他在首局遭到道奇重砲馬恩西（Max Muncy）砲轟後，第2打席苦挨觸身球，也讓馬恩西在場上出現些許情緒。

鄧愷威今天開賽連續賞大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）2K，然而接著對佛里曼（Freddie Freeman）投出觸身球，接著面對馬恩西一顆失投偏高速球被逮中，讓馬恩西敲出本季第21轟，道奇也追成2：4。

Max for two! pic.twitter.com/gspSeiXrtm — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） September 21, 2025

3局下鄧愷威再度對決馬恩西，在滿球數情況下一顆內角橫掃球不慎砸到馬恩西的右腳形成觸身球，馬恩西當下跌坐在地上，同時將球棒往地上砸來發洩情緒，道奇主場球迷頓時也噓聲四起。隨後鄧愷威又投出觸身球形成滿壘，所幸最後成功解決艾德曼（Tommy Edman），完成3局失2分投球。

Max Muncy gets hit again by the Giants, is predictably unhappy about it. pic.twitter.com/qnxKXzZy3X — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） September 21, 2025

馬恩西今年命運多舛，7月3日與白襪之戰時因跑壘撞到左膝受傷，因此進入傷兵名單，直8月4日才重返球場；然而8月13日賽前又被臨時移出先發打線，經檢查後確認遭遇一級斜肌拉傷，又缺陣直到9月9日才復出。然而回歸後包含今天在內，馬恩西對巨人4場比賽，已經被砸到第3次，也難免會出現情緒。

鄧愷威退場後，道奇展開大反攻，4局下先靠康佛托（Michael Conforto）開轟與佛里曼敲安追平，5局下與6局下靠著艾德曼與大谷翔平開轟，6局打完取得7：4領先。

