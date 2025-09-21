中職》右手千瘡百孔 江忠城感謝球團和不放棄的自己

江忠城。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕35歲的中信兄弟右投江忠城本季出賽16場共投14局皆無失分，防禦率是完美的0，身為2014年選秀第1指名好手，他一路走來跌跌撞撞，卻從來沒有放棄的念頭，天道酬勤，如今黃衫軍牛棚他佔有一席之地。

江忠城透露，大學時期某天在家中不慎割傷右手食指和中指間的肌腱而意外動刀，進職棒歷經右肩傷勢，右胸大肌開刀，去年球季結束又動右手肘骨刺清除手術；賴以維生的右手千瘡百孔，不久，球團就通知他被放在60人保留名單外。

請繼續往下閱讀...

去年江忠城完全沒在一軍出賽，開刀後又被通知被放在60人名單外，接二連三的打擊，他選擇先帶家人出遊散散心，整理一下思緒，拋開負面情緒並放鬆心情，接著找教練自主訓練，等待機會。

後來，兄弟球團決定簽回江忠城，他也徹底做了改變，他說，最大改變就是在投手丘和打者對決的決心，「年輕的時候沒有什麼想法，就只是投球，後來歷經傷勢，想的也比較多了，開始會分析對手優缺點，現在上去就是要和你輸贏，把自己最好的一面拿出來。」

江忠城坦言，當初選擇開刀有些猶豫，想說開完刀還能不能回到球場上，但沒有放棄的念頭，心思放在復健上，過程中一定會有跌跌撞撞，他堅持信念，克服傷勢努力去拚才有現在的結果。

回首這一路來的艱辛，江忠城除了感謝不放棄的自己，也特別謝謝球團，「感謝球團把我簽回來，我沒有辜負他們，證明給他們看，我沒有放棄。」

中信兄弟投手江忠城。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法