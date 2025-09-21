晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威3局飆6K！大谷吞2K後開轟再創生涯紀錄 助道奇收4連勝

2025/09/21 12:09

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場對決巨人之戰，台灣好手鄧愷威先發3局飆出6次三振，包含兩度三振日本巨星大谷翔平；然而鄧愷威退場後道奇急起直追逆轉戰局，大谷翔平更夯出本季第53轟，重返國聯全壘打王，終場道奇7：5擊敗巨人，收下4連勝。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天開賽控球不穩，投出3次保送，並遭巨人打線整整打了一輪，單局挨4支安打失4分，讓鄧愷威開賽就在4：0領先下登板，首局接連三振大谷翔平貝茲（Mookie Betts），不過隨後遭馬恩西（Max Muncy）夯出2分砲，道奇追成2：4。

鄧愷威2局下上演三上三下，3局下第2度三振大谷，但之後控球大亂，還連續2次觸身球，其中一次更是砸到開轟的馬恩西，使他當下面露不悅。鄧愷威面臨2出局滿壘危機，所幸讓艾德曼（Tommy Edman）敲出三壘界外飛球出局並安全下庄。鄧愷威今先發3局用74球有39顆好球，被敲1安打就是全壘打，飆6K、2BB，另有3次觸身球，失2分責失無關勝負，防禦率6.37。

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

鄧愷威退場後，道奇展開大反攻，4局下先靠康佛托（Michael Conforto）開轟與佛里曼敲安追平，5局下艾德曼也開轟幫助道奇超前比分。接著6局下大谷翔平逮中巨人火球新秀佩格羅（Joel Peguero）的99.9英哩速球，夯出左外野陽春砲助隊擴大分差。這是大谷生涯開轟第3快的球速，本季第53轟也與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

巨人僅在7局上靠著德弗斯（Rafael Devers）本季第32轟追回1分，最終仍不敵道奇。道奇收下近期4連勝，在昨天已經確定連續13年晉級季後賽，今天贏球後將國聯西區封王魔術數字下修至「M3」。大谷翔平今天3打數1安打吞下2K，獲得1保送，賽後打擊率0.283，攻擊指數1.018。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中