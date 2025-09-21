MLB》鄧愷威3局飆6K！大谷吞2K後開轟再創生涯紀錄 助道奇收4連勝

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇主場對決巨人之戰，台灣好手鄧愷威先發3局飆出6次三振，包含兩度三振日本巨星大谷翔平；然而鄧愷威退場後道奇急起直追逆轉戰局，大谷翔平更夯出本季第53轟，重返國聯全壘打王，終場道奇7：5擊敗巨人，收下4連勝。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天開賽控球不穩，投出3次保送，並遭巨人打線整整打了一輪，單局挨4支安打失4分，讓鄧愷威開賽就在4：0領先下登板，首局接連三振大谷翔平貝茲（Mookie Betts），不過隨後遭馬恩西（Max Muncy）夯出2分砲，道奇追成2：4。

鄧愷威2局下上演三上三下，3局下第2度三振大谷，但之後控球大亂，還連續2次觸身球，其中一次更是砸到開轟的馬恩西，使他當下面露不悅。鄧愷威面臨2出局滿壘危機，所幸讓艾德曼（Tommy Edman）敲出三壘界外飛球出局並安全下庄。鄧愷威今先發3局用74球有39顆好球，被敲1安打就是全壘打，飆6K、2BB，另有3次觸身球，失2分責失無關勝負，防禦率6.37。

Kai-Wei Teng vs. LAD:



3.0 IP, 1 H, 2 ER, 2 BB （3 HBP）, 6 K, 74 PC



Strike%: 52.7% （39 strikes）



ERA: 6.37



His command has looked a lot better as of late, but meltdowns still happen.pic.twitter.com/S9G380hj6v — Dodgers Lite （@dodgerslite） September 21, 2025

鄧愷威。（路透）

鄧愷威退場後，道奇展開大反攻，4局下先靠康佛托（Michael Conforto）開轟與佛里曼敲安追平，5局下艾德曼也開轟幫助道奇超前比分。接著6局下大谷翔平逮中巨人火球新秀佩格羅（Joel Peguero）的99.9英哩速球，夯出左外野陽春砲助隊擴大分差。這是大谷生涯開轟第3快的球速，本季第53轟也與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

Off 99.9 mph!



That’s the third-fastest pitch Shohei Ohtani has homered off of in his career https://t.co/fNDx4r3k7o — Sarah Langs （@SlangsOnSports） September 21, 2025

巨人僅在7局上靠著德弗斯（Rafael Devers）本季第32轟追回1分，最終仍不敵道奇。道奇收下近期4連勝，在昨天已經確定連續13年晉級季後賽，今天贏球後將國聯西區封王魔術數字下修至「M3」。大谷翔平今天3打數1安打吞下2K，獲得1保送，賽後打擊率0.283，攻擊指數1.018。

