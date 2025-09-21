MLB》大谷翔平豪寫道奇高懸95年紀錄！ 挑戰「棒球之神」偉業M6

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰巨人敲出本季第53轟，單場跑回2分，目前141得分傲視全聯盟，同時寫下道奇高懸95年紀錄。

大谷翔平4下選到保送後，靠著隊友延續攻勢回來得分，6下他敲出左外野陽春砲再得1分，目前累積141得分，暫居隊史單季第4多，紀錄保持人是1890年柯林斯（Hub Collins）創下的148分。

而道奇前一次有人跨過單季140得分門檻，要追溯至1930年的赫曼（Babe Herman），大谷創下高懸95年紀錄。

此外，數據專家藍斯（Sarah Langs）也列出大聯盟史上，加入球隊後前2個賽季最多轟紀錄，目前大谷狂炸107轟排名第3，歷史紀錄是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1920-21賽季於洋基締造的113轟，道奇還剩7場例行賽，以大谷的驚人火力來看，不是沒有機會挑戰。

大谷本季已累積53轟，暫居道奇隊史單季第二多，紀錄保持人就是他自己在去年打出的54轟，如今大谷有望改寫紀錄；而大谷本季以開路先鋒之姿敲49轟，繼續刷新大聯盟最猛核彈頭紀錄，豎立「大谷障礙」。

