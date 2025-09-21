MLB》搶大谷第53轟球還被砸到頭！幸運球迷超激動：難以置信的存在

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星今天面對巨人敲出本季第53轟，與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。大谷連續2天在主場開轟，這球被一對年輕情侶檔撿到，兩人賽後也激動表示，大谷是難以置信的存在。

大谷前2打席都被巨人台灣好手鄧愷威K掉，第4局選到四壞保送，6下身為首名打者上場，鎖定巨人火球新秀佩格羅（Joel Peguero）的偏高99.9英哩速球，轟出左外野陽春砲，助隊擴大分差。

請繼續往下閱讀...

而大谷的全壘打球被一位來自加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）的情侶檔撿到。男友激動表示：「我的手還在發抖！太瘋狂了，這是一場瘋狂的比賽。」接到球的女友還笑著透露：「我還被球打到！但我沒事，我太興奮了！」

自幼就是鐵血道奇迷的男友直呼，道奇近況絕佳讓他相當開心，拿到大谷全壘打球的同時，也對即將到來的季後賽感到興奮。談到大谷更直言：「他是令人難以置信的存在，就是史上最強！投打俱佳人又超好，真的太棒了！」

這對情侶檔也表示，他們決定不會賣掉這顆全壘打球，而是擺在房間當作展示品，作為紀念。

