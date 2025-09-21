中職》胡金龍引退賽的51巧合 獅隊公關都起雞皮疙瘩

胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅昨為胡金龍舉行引退賽，不但全隊穿上他的背號51號致敬，也吸引12051名球迷到澄清湖球場見證賽事，創下獅隊本季戶外球場最多球迷紀錄，而更神奇的是，昨役剛好是獅隊下半季第51場比賽，在以2：1擊敗樂天桃猿後，勝率則為0.51，都讓球團公關人員發現之後驚呼是「讓人起雞皮疙瘩的巧合」。

獅隊昨讓胡金龍擔任先發第3棒DH，不但打滿全場，而他在3局下以高飛犧牲打貢獻的全隊第2分，更成為確定比賽勝負的巨大一分。賽後進行的引退儀式沒有大咖明星助陣，但球團安排台南在地金曲歌王謝銘祐創作《胡金龍之行路》搭配麵包車樂團現場演唱，搭配沙畫達人莊明達呈現22年的職業生涯，都營造出溫馨動人的氛圍。獅隊行銷經理顏吉昌則指出，球團希望帶給胡金龍選手最純性的尊敬、最動人的溫度，以及最真摯的祝福。

請繼續往下閱讀...

在上半季封王後，獅隊目前在下半季以0.51勝率暫居第3，全年戰績則排第2落後中信兄弟2場勝差，在剩下9戰仍要力拚全年第1爭取季後賽的更有利位置。

獅隊為51號胡金龍舉行引退賽後，在戰績上出現的51巧合。（取自中職官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法