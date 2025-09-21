晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》鄧愷威對道奇狂飆6K卻3度砸人！美媒「滿頭問號」仍看見實力

2025/09/21 13:22

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對衛冕軍道奇，再度展現「鄧氏風格」投球內容，先發3局狂飆6次三振，包含兩度K掉日本巨星大谷翔平，卻也出現5次四死球。《NBC Sports Bay Area & California》巨人記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）也直言，鄧愷威的表現實在令人滿頭問號。

鄧愷威今天兩度對決大谷翔平都飆出三振，然而3局下卻控球大亂，連續2次觸身球面臨2出局滿壘危機，所幸最終讓艾德曼（Tommy Edman）敲出三壘界外飛球出局並安全下庄。鄧愷威今先發3局用74球有39顆好球，被敲1安打就是全壘打，飆6K、2BB，另有3次觸身球，失2分責失無關勝負，防禦率6.37。

《NBC Sports Bay Area & California》巨人記者帕夫洛維奇撰文指出，鄧愷威有如雲霄飛車般的表現，實在很難做出評斷，雖然他賽前防禦率為6.41，但他的被強擊球比率、預期數據與三振率方面都是精英級別的水準，然而今天在道奇主場的先發，卻又讓人滿頭問號。

鄧愷威本季8場登板，29.2局投球中飆出39次三振，但同時送出17次四壞保送與7次觸身球，不過他的投手獨立防禦率（FIP）僅3.82。帕夫洛維奇直言，看起來鄧愷威身上確實隱藏不錯的先發實力，只是巨人隊必須弄清楚，為何鄧愷威的失投球，落差會如此巨大。

