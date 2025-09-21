議長盃滑輪溜冰賽熱血登場 陳光復勉勵選手邁向「澎湖之光」

議長盃滑輪溜冰賽，舉行二天熱血競賽。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議長盃滑輪溜冰賽20、21日連續2天，在溜冰練習場熱血展開，賽事吸引從幼兒園到成年組各年齡層踴躍報名參加，現場競技氣氛熱烈，選手們展現高超技巧、飛快速度與團隊默契，為賽場注入滿滿活力與青春動能。

澎湖縣長陳光復今（21）日出席開幕典禮，為參賽選手們加油打氣，並預祝賽事圓滿成功。他表示，這項賽事不僅是體育競技的交流平臺，更是推廣全民運動、厚植基層實力的重要舞臺。同時，他也貼心提醒選手，天氣炎熱務必要隨時補充水分、注意身體狀況，競賽過程更要注意安全，避免受傷。

陳光復指出，今年總統盃全國溜冰錦標中，澎湖小將在競速與自由式項目中共奪得10金6銀10銅的優異成績，除了平日勤奮訓練，也必須感謝教練與家長在背後的全力支持，才能成就孩子在舞台上發光發熱，成為澎湖之光。

陳光復強調，為培養澎湖孩子在溜冰滑輪競爭實力，除了將其列為縣運比賽項目，以及透過賽事舉辦提升孩子的實戰經驗外，澎湖縣政府也聽見選手們的需求，已著手規劃滑輪溜冰場興建，期盼未來選手們都能夠在安全舒適、設備完善的場域下盡情訓練，陪伴孩子們朝更高目標邁進，成為下一位「澎湖之光」。

