體育 籃球 學生籃球

HBL》高中體總舉辦裁判共識營 邀請資深奧運裁判來台授課分享

2025/09/21 13:25

高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕114學年度中等學校學生運動聯賽即將展開，高中體總在9月20日、21日舉辦114年度高中籃球裁判共識營，召集HBL籃球裁判齊聚一堂，共同研討規則及新知、討論交流判決經驗。

高中體總自107學年度於聯賽開始前進行籃球裁判之體能測驗，近幾年更結合各項增能課程，讓裁判在每學年之初都能在準備充足的狀態下，迎接一整年的吹判挑戰。

體總指出，本年度的共識營，特別邀請到具有2屆奧運、2屆世錦賽、2屆歐錦賽及3屆美錦賽經驗的斯洛伐克籍資深國際籃球裁判蘇德克（Petr Sudek）為國內的籃球裁判，深入淺出對於籃球場上的判決及判例，進行授課分享，除了吹判的專業課程外，也加入分組課程，讓裁判們能互相交流吹判經驗，藉由這些交流及討論的過程，精進自己的吹判技巧。

高中籃球裁判共識營邁入第二屆，體總特別感謝運動部政務次長鄭世忠及競技運動司支持總會辦理這個研習會，補助相關經費讓學生運動聯賽的籃球裁判，能利用共識營的機會提升自我吹判的專業知能，進而將自己的專業運用在未來聯賽的吹判中，為學生運動賽事，帶來更公平公正的判決，提升賽事品質。

高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）

高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）高中體總舉辦裁判共識營。（高中體總提供）

