晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》體能之巔的洪範錫首度參加Garmin Run 川內優輝21K稱霸給跑者建議

2025/09/21 13:32

川內優輝。（記者吳孟儒攝）川內優輝。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Garmin Run 亞洲系列賽台北站今在大佳河濱公園盛大開跑，由日本市民跑者之王川內優輝、南韓體能王者洪範錫以及百萬YouTuber 酷的夢攜手領跑，最終川內優輝拿下21公里的冠軍。

來自南韓《體能之巔》的洪範錫，首度參賽台北站點燃賽事熱血氛圍，擁有堅實體能背景的他分享：「這是我第一次參加Garmin Run，很榮幸也很開心台北站能做為我開跑的首站。賽前我特別針對長跑進行專項訓練，並將過去在體能賽事中累積的經驗融入訓練計畫。而今天實際站在賽場上讓我印象深刻的是，能真切感受到每位跑者的興奮與專注，他們不僅在競賽更是享受著比賽，這不由得讓我也跟著熱血激動起來。」

此外，來自日本的市民跑者之王川內優輝，二度來台參與Garmin Run再度展現驚人實力獲21K男生組第一名，他表示：「我很開心再次回到Garmin Run臺北站，與亞洲眾多優秀的跑者互相交流、鼓勵，沿途都有人大喊加油跟拍照。跑步雖辛苦但卻很幸福，比起追求速度與成績，更重要的是找到屬於自己的節奏，保持挑戰的動力，希望大家都能享受過程中的樂趣。」

川內優輝也給予跑者建議，初跑者可以找親友或透過網路找夥伴一起跑，有人一起跑會更容易進步，至於已經有經驗的跑者想在半馬、全馬更精進自我，除了日常訓練之外，可多報名比賽，並從中設定目標。

南韓體能王者洪範錫。（記者吳孟儒攝）南韓體能王者洪範錫。（記者吳孟儒攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中