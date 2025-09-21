路跑》體能之巔的洪範錫首度參加Garmin Run 川內優輝21K稱霸給跑者建議

川內優輝。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Garmin Run 亞洲系列賽台北站今在大佳河濱公園盛大開跑，由日本市民跑者之王川內優輝、南韓體能王者洪範錫以及百萬YouTuber 酷的夢攜手領跑，最終川內優輝拿下21公里的冠軍。

來自南韓《體能之巔》的洪範錫，首度參賽台北站點燃賽事熱血氛圍，擁有堅實體能背景的他分享：「這是我第一次參加Garmin Run，很榮幸也很開心台北站能做為我開跑的首站。賽前我特別針對長跑進行專項訓練，並將過去在體能賽事中累積的經驗融入訓練計畫。而今天實際站在賽場上讓我印象深刻的是，能真切感受到每位跑者的興奮與專注，他們不僅在競賽更是享受著比賽，這不由得讓我也跟著熱血激動起來。」

此外，來自日本的市民跑者之王川內優輝，二度來台參與Garmin Run再度展現驚人實力獲21K男生組第一名，他表示：「我很開心再次回到Garmin Run臺北站，與亞洲眾多優秀的跑者互相交流、鼓勵，沿途都有人大喊加油跟拍照。跑步雖辛苦但卻很幸福，比起追求速度與成績，更重要的是找到屬於自己的節奏，保持挑戰的動力，希望大家都能享受過程中的樂趣。」

川內優輝也給予跑者建議，初跑者可以找親友或透過網路找夥伴一起跑，有人一起跑會更容易進步，至於已經有經驗的跑者想在半馬、全馬更精進自我，除了日常訓練之外，可多報名比賽，並從中設定目標。

南韓體能王者洪範錫。（記者吳孟儒攝）

