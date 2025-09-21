晴時多雲

MLB》鄧愷威對決大谷吐心聲！巨人主帥：他能三振大谷和貝茲但...

2025/09/21 14:07

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天面對衛冕軍道奇，先發3局狂飆6次三振，包含兩度K掉日本巨星大谷翔平，卻也出現5次四死球。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後直言，這就是鄧愷威今年球季的縮影。

鄧愷威今兩度對決大谷翔平都飆出三振，然而3局下卻控球大亂，連續2次觸身球面臨2出局滿壘危機，所幸最終讓艾德曼（Tommy Edman）敲出三壘界外飛球出局並安全下庄。鄧愷威今先發3局用74球有39顆好球，被敲1安打就是全壘打，飆6K、2BB，另有3次觸身球，失2分責失無關勝負，防禦率6.37。

巨人總教練梅爾文賽後受訪談到鄧愷威時表示：「鄧有時候投得很精彩，但有時會丟太多保送和砸到打者，造成他效率不佳。這其實就是他整個賽季的縮影，他能三振掉大谷和貝茲（Mookie Betts），但馬上控球就會走樣。他是個很年輕的投手，有時沒辦法在整場比賽都維持最好的狀態。」

賽後談到生涯首度與大谷對決，鄧愷威坦言很興奮，第一局對到大谷其實也有點緊張，畢竟他是全聯盟最好的打者之一，心態上也有做不少調整。鄧愷威也透露，自己會突然找不到放球點，也會自我提醒要投進去對決，而他也不認為是投球機制出問題。

