中職》「我搞砸了，我真的很自責」 陳聖平再見失誤透露真心話

陳聖平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅今天中線再變動，連5場出賽的陳聖平板凳出發，游擊林泓弦搭配二壘許哲晏，回憶前天再見失誤輸球，陳聖平坦言，知道球隊跟兄弟在年度戰績很接近，且全隊目標是全年第一，「很對不起球隊，有機會贏球的比賽，被自己給搞砸了，當下我真的很自責。」

前天獅象打完9局上仍是0：0，9局下1出局後3名打者都獲保送形成滿壘，中信在許基宏遭三振後派張仁瑋代跑在一壘的陳俊秀，看似平凡無奇的調度卻成為勝負關鍵，詹子賢擊出游擊方向滾地球，陳聖平似乎受到張仁瑋腳程影響，傳二壘沒傳好形成再見失誤。餅總昨透露，當下守備陣型是擴大防守，陳聖平應傳一壘。

請繼續往下閱讀...

陳聖平也說，教練團的指令是丟一壘，但那時接到球在二壘壘包附近，想說傳近的卻沒有丟好，「不會怪說（祖傑）怎麼沒接到，這是我自己丟歪。張仁瑋的腳滿快的，急著要殺二壘，導致穩定度沒那麼好。」但他也說，如果很篤定那球要傳一壘，也不會有這種問題。

陳聖平沒接到球的當下，跟二壘手林祖傑是講說「我想丟二壘」，但由於教練團指令是丟一壘，林祖傑離二壘還有一段距離，「所以不能怪他，就算是要丟二壘，自己也要丟準，我的責任比較大。如果下次有相同狀況，我應該會選擇丟一壘，就算要丟二壘也會提早講，當下我們確實沒有做到這個溝通。」

陳聖平今年已在游擊出賽85場，生涯首次符合獎項票選資格，不過有16次失誤，守備率9成51，要競爭獎項有難度。陳聖平表示，很感謝餅哥（林岳平）這麼相信他守游擊，自己失誤滿多的，「餅哥知道我是想很多的人，都會跟我說要微笑，不要因為失誤死氣沉沉的。」他也說，「我一定會想辦法加強守備這一塊來幫助球隊。」

陳聖平。（記者李惠洲攝）

林泓弦。（記者李惠洲攝）

林泓弦。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法