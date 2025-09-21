划船》全運會金牌爆亞錦賽選拔爭議 運動部：加速推動協會落實公平選訓

運動部長李洋。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕輕艇好手李冠儀在今年雲林全運會代表新北市勇奪女子組輕量級單人雙槳、雙人雙槳共兩面金牌，但她今天卻踢爆選拔划船亞錦賽選拔黑幕，運動部強調，已請划船協會提供完整紀錄進行說明，並強調選拔制度應公開透明，協會雖基於訓練考量由總教練遴選組訓，但仍有精進空間，將持續與協會及選手充分溝通，釐清事實並尋求改進共識。

李冠儀在臉書發文指出，划船亞錦賽選拔過程發生包括女子組名單變動與量級認定爭議，「輕量級原應錄取四人，名單卻出現五人，而公開量級單人雙槳明訂為三人，我卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，在9月20日時公告亞錦賽報名項目的名單，輕量級選手竟然也能報公開組別候補，意思是公開級和輕量級根本不需要區分？」她直言，代表名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響，也質疑這樣的結果，是否符合公平與正義，並在文末標註運動部長李洋。

對於此次爭議事件，運動部表示，經向協會瞭解，選拔過程中，因划船選手為代表各縣市備戰全國運動會，多數配合母隊移訓，使亞錦賽培訓隊外籍教練無法完整的實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取划船亞運參賽資格，因此協會予以教練權責，自行遴選選手進行亞錦賽組訓。然而，公平透明的選拔制度是運動發展的重要基礎，運動部表示，協會予以教練「自行遴選組訓」有精進空間，將請協會及選手說明，促進雙方充分溝通，以釐清事實並尋求改善共識。

有關選拔爭議，運動部表示，已要求協會瞭解亞錦賽報名相關應變機制，另外，制度透明是運動發展的基石，所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。

