體育 棒球 中職

中職》37歲生日當天先發 林哲瑄告別球迷坦言：感覺不真實

2025/09/21 14:40

林哲瑄37歲生日。（富邦悍將提供）林哲瑄37歲生日。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今天主場再戰台鋼雄鷹，富邦繼昨天安排將引退的林哲瑄擔任先發之後，今天繼續安排他擔任先發第一棒、中外野手，而今天正好是林哲瑄37歲生日，賽前，球隊也幫他慶生。

今天再次先發，林哲瑄說：「順利打完就好，希望今天也幫球隊拿下勝利，這也是長久以來渴望的事。」對於球隊日後為他的規劃，林哲瑄坦言還不是很確定，他希望先專注在今天的比賽，「希望至少能打1支安打。」

今天來到球場時，還有球迷在球場外為林哲瑄唱生日快樂歌慶生。林哲瑄笑說：「來的時候因為錯過一次交流道，其實快要遲到了，當時想說趕快先進去，想不到球迷唱歌慶生，對他們有點不好意思。」

富邦悍將教練團原則上安排林哲瑄本週末出賽後，本季就此結束出賽，並在明年安排引退賽。林哲瑄坦言：「到現在還是覺得不真實，就珍惜當下吧。」

富邦悍將領隊林華韋透露，具體規劃尚需要討論，但原則上會安排林哲瑄進修，為日後擔任教練做準備。林華韋說：「去日本或美國還沒完全決定，但有這個想法。這3場打完，若教練覺得戰力有需要，還是會登錄他，但規劃是這3場打完結束，之後回到新莊，也要和老家的球迷說聲珍重再見。」

林哲瑄37歲生日。（富邦悍將提供）林哲瑄37歲生日。（富邦悍將提供）

球迷在球場為林哲瑄慶生。（富邦悍將提供）球迷在球場為林哲瑄慶生。（富邦悍將提供）

