MLB》大谷翔平爆擊巨人新秀火球！244轟名將讚嘆：昨天才修理過...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對巨人敲出本季第53轟，再度並列國聯全壘打王寶座，也獲得擔任巨人球評的244轟名將潘斯（Hunter Pence）盛讚。

大谷今天前2打席都遭到巨人台灣好手鄧愷威三振，4局下選到四壞保送，6局下身為首名打者上場，他鎖定巨人火球新秀佩格羅（Joel Peguero）的99.9英哩偏高速球，轟出左外野陽春砲，助隊擴大分差。

請繼續往下閱讀...

It's SHO TIME



There goes No. 53 for Shohei Ohtani pic.twitter.com/aC0gPSIdKm — MLB （@MLB） September 21, 2025

大谷這轟擊球初速107.4英哩、飛行距離403英呎、仰角33度，這也是大谷生涯開轟第3快的球速。大谷連2戰在主場砲轟巨人、近5戰狂敲4轟，本季53轟再度與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。

擔任巨人轉播單位《NBC Sports Bay Area》球評的巨人名將潘斯，在大谷開轟後直呼：「巨人一直對他丟外角高球，昨天他才剛修理雷伊（Robbie Ray）那顆漂亮速球，今天他又逮中佩格羅的投球，好球帶能投的地方真的不多啊！」

大谷昨天砲轟巨人塞揚強投雷伊的外角高95.5英哩速球，敲出反方向逆轉3分砲；今天又是狙擊佩格羅的外角高速球。不過值得一提的是，鄧愷威今天首局首打席，同樣是用94.8英哩外角高速球，讓大谷揮空遭到三振。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法