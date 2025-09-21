划船》抗議協會選訓不公！李冠儀全運會勇奪雙金卻無緣亞錦賽

李冠儀贏得雲林全運會女子輕量級單人雙槳金牌。（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杭州亞運划船國手李冠儀甫於雲林全國運動會包辦雙金，卻被剔除亞洲錦標賽名單，為此她發聲抗議協會選拔不公，「我選擇站出來，希望這份訴求能被社會大眾看見。」

本屆全運會划船賽事提前進行，李冠儀日前代表新北市拿下女子組輕量級單人雙槳、雙人雙槳共兩面金牌，並且突破個人最佳成績，賽後卻爆料，亞錦賽選拔過程發生包括女子組名單變動與量級認定等爭議，「輕量級原應錄取四人，名單卻出現五人，而公開量級單人雙槳明訂為三人，我卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，在9月20日時公告亞錦賽報名項目的名單，輕量級選手竟然也能報公開組別候補，意思是公開級和輕量級根本不需要區分？」

李冠儀直言，這代表協會名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響，並質疑如此結果，是否符合「公平」與「正義」？這是台灣體育應有的制度嗎？「我沉默至今，不是因為接受不公，而是因為全力專注於全國運動會。今天，我提出這份陳情，不僅為了自己，也是為所有正在努力的台灣選手。」

李冠儀也強調，選手付出青春與十年的汗水，不應該因為一句評語或一個偏好，就被抹煞。尤其「制度存在的意義，就是保障選手，而非打壓選手。」她只要求一個合理、公平的解釋，然而，即使教練團多次協助聯繫協會秘書長，也始終未得到合理說明，因此希望新成立的運動部能夠出面解決。

