晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

划船》抗議協會選訓不公！李冠儀全運會勇奪雙金卻無緣亞錦賽

2025/09/21 15:33

李冠儀贏得雲林全運會女子輕量級單人雙槳金牌。（全運會提供）李冠儀贏得雲林全運會女子輕量級單人雙槳金牌。（全運會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕杭州亞運划船國手李冠儀甫於雲林全國運動會包辦雙金，卻被剔除亞洲錦標賽名單，為此她發聲抗議協會選拔不公，「我選擇站出來，希望這份訴求能被社會大眾看見。」

本屆全運會划船賽事提前進行，李冠儀日前代表新北市拿下女子組輕量級單人雙槳、雙人雙槳共兩面金牌，並且突破個人最佳成績，賽後卻爆料，亞錦賽選拔過程發生包括女子組名單變動與量級認定等爭議，「輕量級原應錄取四人，名單卻出現五人，而公開量級單人雙槳明訂為三人，我卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，在9月20日時公告亞錦賽報名項目的名單，輕量級選手竟然也能報公開組別候補，意思是公開級和輕量級根本不需要區分？」

李冠儀直言，這代表協會名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響，並質疑如此結果，是否符合「公平」與「正義」？這是台灣體育應有的制度嗎？「我沉默至今，不是因為接受不公，而是因為全力專注於全國運動會。今天，我提出這份陳情，不僅為了自己，也是為所有正在努力的台灣選手。」

李冠儀也強調，選手付出青春與十年的汗水，不應該因為一句評語或一個偏好，就被抹煞。尤其「制度存在的意義，就是保障選手，而非打壓選手。」她只要求一個合理、公平的解釋，然而，即使教練團多次協助聯繫協會秘書長，也始終未得到合理說明，因此希望新成立的運動部能夠出面解決。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中