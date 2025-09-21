拉沃盃》球王艾卡拉茲敗給弗里茲 歐洲隊衛冕軍落後世界隊

球王艾卡拉茲敗給弗里茲，歐洲隊衛冕軍落後世界隊。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第8屆拉沃盃網賽在美國舊金山大通中心進行，西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以3：6、2：6不敵地主好手弗里茲（Taylor Fritz），歐洲衛冕軍第2日意外4戰全敗，以分數3：9慘遭世界隊大幅超前。

「我和艾卡拉茲過去交手3次，他從第1局就擊敗我，所以第1局對我來說意義重大。」面對甫於美國公開賽二度奪冠的後浪勁敵，弗里茲在室內硬地穩健出擊，開賽化解2個被破發點後，第4局率先突破先馳得盤，次盤他又雙破壓制，直落二扳倒艾卡拉茲，「我在許多關鍵時刻都充滿信心，我沒有懷疑自己，也不會打得太保守，我打球毫無畏懼。」

歐洲隊首日原以3：1領先，不過隔天豬羊變色，澳洲德米納爾（Alex De Minaur）橫掃德國茲維列夫（Alexander Zverev）、阿根廷弗塞倫多洛（Francisco Cerundolo）力退丹麥魯內（Holger Rune），加上德米納爾／美國米切爾森（Alex Michelsen）雙打也直落二強壓挪威魯德（Casper Ruud）／魯內，讓世界隊後來居上擴大優勢。

這項年度男網團體賽進行3天，總積分為24分，率先搶下13分的隊伍獲得冠軍，首日勝場1分、次日2分、壓軸第3日為3分。

