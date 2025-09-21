中職》各隊狂推洋投先發抓兄弟 平野惠一：「這是宿命...」

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際龍象戰，味全龍推出洋投艾璞樂先發，本季他對中信兄弟先發4場戰績2勝0敗，27局投球無失分，對戰兄弟跨季連續29局無失分，這是中職史上單一投手對兄弟跨季連續最多局數無失分的紀錄，堪稱「無敵星星」級的存在。

面對「超級大魔王」，兄弟總教練平野惠一說，每場比賽都會針對對方先發投手擬定攻擊策略，只是能否執行成功的問題，「不只是今天對艾璞樂，其實這週比賽對方投手都派很好的洋投對我們先發，其實打得還滿辛苦的，不過，這是宿命，大家一定會想把我們拉下來。」

請繼續往下閱讀...

平野說的沒錯，本週兄弟先後遭遇先發洋投後勁、飛力獅、奧德銳、鋼龍、艾璞樂，平野認為，這都在預測之內，他在8月就說過了，9月戰局會更為艱難，自己的預測是，9月球隊戰績大概就是在5成左右，對戰績A段班的球隊來說，8、9月都是決勝期，「其實我們7、8月戰績還不錯，9月的關鍵就是保住5成勝率，怎麼樣把勝率拉到5成以上，這是我們的目標。」

兄弟逐月戰績為7月7勝6敗，8月16勝7敗，9月6勝7敗，下半季勝率5成92暫居聯盟榜首，領先居次的樂天桃猿1.5場勝差，年度勝率5成78同樣第一，平野表示，剩下11場例行賽，大家會怎麼樣作戰，自己也是滿期待的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法