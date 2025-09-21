晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》MVP最佳人選 葉君璋首選江坤宇

2025/09/21 16:57

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕如果手握選票，今年中職年度MVP會投給誰？味全龍總教練葉君璋列舉幾個人選，包括統一獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈、台鋼雄鷹後勁和魔鷹，話鋒一轉，他說，「一直以來我都覺得兄弟的MVP是江坤宇。」葉總解釋，如果年度MVP和球隊贏球要連結在一起，江坤宇絕對是可以讓球隊贏球的關鍵人物。

本季江坤宇出賽103場，342打數敲出91支安打，打擊率2成66、上壘率3成55、長打率3成13，另有1轟、7盜、42分打點，守游擊出現5次失誤，游擊守備率9成89。

「我是總教練，哪一名球員是球隊最好的基石？」葉總說，心目中最佳人選就是江坤宇，他的打擊成績不一定很好，但時常在球隊最需要的時候出現關鍵一擊，守備那就更不用講了。

葉總強調，「當然，大家看年度MVP都想看誰打得很好或誰投得很好，沒有人說，這位球員一整年可以幫球隊守下多少分數。」葉總進一步解釋，大家常看這位球員可以打下多少分數，如果打下的分數和守下的分數加總起來，江坤宇應該會是「打點王」，一整年應該可以為球隊守下30至50分，「他如果沒守住，後面結果你不敢想像，但他通常都會守住。」

