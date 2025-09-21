晴時多雲

體育 競技運動 羽球

中國大師賽》林俊易不敵地主好手吞對戰5連敗 奪亞軍仍創個人最佳

2025/09/21 17:33

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級750系列中國羽球大師賽男單決賽，以11：21、15：21不敵地主好手翁泓陽，吞下對戰5連敗，奪下亞軍，仍創下個人在超級750系列賽的最好成績。

世界排名15的林俊易，在中國大師賽一路打敗馬來西亞好手李梓嘉、印尼名將克里斯提（Anders Antonsen）、中國李詩灃、世界排名第2的安童森（Anders Antonsen），已是周天成之後，台灣第2位挺進750等級決賽的男單選手。

世界排名12的翁泓陽，今年曾在印度公開賽打進4強，瑞士公開賽奪下本季首冠，這次在中國大師賽也是擊敗日本奈良岡功大、台灣戚又仁、法國波波夫（Christo Popov）等好手，一路打進冠軍戰。

林俊易過去對陣翁泓陽以1勝4負居下風，且是對陣4連敗，今天開賽前段有2次挑戰成功，推翻線審的判決，但9：9平手後接連出現失誤，一口氣掉4分陷入劣勢，只是隨後好不容易靠殺球止血，接著又因無力突破對手防守，難以發揮進攻優勢，比賽中後段更連掉8分黯然收尾，以11：21讓出。

換邊後，兩邊互有領先，雖林俊易把握機會靠著殺球優勢，在9：9之後連拿2分，以11：9進入技術暫停，可惜關鍵時刻失誤連發，且被對手逮到進攻機會，在12：12時被打出6：1的攻勢，最後無力逆轉，以直落二吞敗，收下亞軍。

