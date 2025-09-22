陳睦衡、林盛恩領軍台灣隊！ 棒球亞錦賽今天點燃戰火

林盛恩。（資料照，記者林正堃攝）

2025年棒球亞錦賽將於9月22日至29日，在中國福建平潭開打，棒協上週公布台灣隊24人名單，野手方面以業餘成棒好手為主，而投手陣容則有旅外與中職投手助陣，力拚賽史第6冠。

旅外選手中，旅日者有歐力士陳睦衡、軟銀張峻瑋，旅美好手則是紅人隊林盛恩，中職投手則有統一獅高偉強、中信兄弟盧孟揚和味全龍李致霖。台灣隊本次由業餘台中市成棒隊總教練湯登凱領軍擔任總教練，預賽和南韓、香港、巴勒斯坦同組，取前兩名進入複賽。



MLB

07：00 水手 VS 太空人 愛爾達體育1台

09：00 巨人 VS 道奇 D-LIVE 緯來體育、緯來精采

拉沃盃

07：00 第3日 博斯運動一台、愛爾達體育2台

NFL

08：15 酋長 VS 巨人 愛爾達體育3台

19：30 公羊 VS 老鷹 愛爾達體育3台

2025亞洲棒球錦標賽

12：20 台灣 VS 巴勒斯坦 緯來體育、華視

18：25 巴基斯坦 VS 中國 華視

日職

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN1

17：00 軟銀 VS 歐力士 DAZN2

