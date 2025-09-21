中職》江坤宇簽10年破億合約 平野坦言擔心「人性就是這樣...」

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天賽前味全龍總教練葉君璋說，「一直以來我都覺得中信兄弟的MVP是江坤宇。」聽聞葉總對自家選手的讚美，兄弟總教練平野惠一笑說，「聽到其他球隊總教練這樣講，當然很開心，阿坤是我們不可或缺的選手。」

去年江坤宇與中信球團簽下10年最高總值1億4788萬的複數年合約，本季他出賽103場，342打數敲出91支安打，打擊率2成66、上壘率3成55、長打率3成13，另有1轟、7盜、42分打點，守游擊僅5次失誤，游擊守備率9成89。

「一開始本來會擔心阿坤，畢竟剛簽下10年的大合約。」平野坦言，很多選手簽下複數年的大合約之後，心態就會稍微掉下來，大合約確實會帶給球員責任感，但他看過非常多的例子，選手拿到大合約之後，包括揮棒的量、練習的量、努力的量、研究對手的時間都因此減少，「人性就是如此。」

平野說，「我相信棒球之神是存在的，你可以看到今年阿坤的打擊成績比較不好，跟他的大合約價值是遠遠兜不起來的。」語畢，平野突然反問媒體，「大家覺得如何呢？」

媒體並未回應，接著，平野表示，「當然，阿坤除了打擊，他有很好的守備，畢竟簽下大合約，大家對你有更大的期待，必須繳出更好的成績才行，不然人家會說你是『薪水小偷』，不能只有守備而已，一定是期待你跑、打、守，甚至是對球隊的影響力，對球迷的影響力，吸引更多球迷進場。」

昨天洲際龍象戰，2局下兄弟進攻，一出局滿壘，宋晟睿擊出左外野深遠飛球遭接殺，三壘跑者黃韋盛奔回本壘，二壘跑者江坤宇搶攻三壘，結果江坤宇被回傳球觸殺出局，黃韋盛較晚跑到本壘，得分不算，攻勢瓦解。

平野指出，昨天江坤宇跑三壘出局，這是職業選手不應該出現的錯誤，證明棒球之神是存在的，透過這個PLAY，棒球之神向江坤宇傳遞一個訊息，「簽下大合約，你還要更努力才行，你的天花板還沒到頂，還有很多進步空間。」

平野強調，「或許任何選手都會犯這樣的錯誤，但現在阿坤在球隊是頂尖球員，不能出現這樣的錯誤，這跟守備失誤或被三振是不一樣的，昨天這個PLAY對比賽勝負非常關鍵，從春訓就有跟球員講過這個跑壘觀念。」

