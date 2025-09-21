中職》後勁13勝再次並列勝投榜首 范國宸「開轟必勝定律」破功

後勁。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將范國宸今賽前12次開轟球隊都贏球，台鋼雄鷹後勁本季則僅吞1敗，堪稱勝利保證。今范國宸從後勁手中開轟，刷新個人單季最多轟，但最後贏家卻是投出優質先發的後勁，終場台鋼4:2險勝，後勁拿下追平樂天桃猿威能帝的本季第13勝，並列最多勝投。

面對富邦先發陳仕朋，台鋼2局上張肇元選到保送、顏郁軒敲安，無人出局一二壘有人，王柏融適時安打幫助台鋼先馳得點。郭永維短打之後，曾昱磬的安打，帶有另1分打點。

富邦范國宸2局下從後勁手中開轟，這是范國宸本季第13轟，刷新個人生涯單季紀錄，幫助富邦追回1分。這也僅是後勁單季被擊出的第4轟。

總計後勁投6局僅失1分，被擊出4安打，1次三振、無保送，再次投出優質先發表現。

今林哲瑄37歲生日當天，將引退的他迎接本季最終戰。林哲瑄前2次打擊壘上都無人，一次游擊滾地、一次內野飛球出局。6局下，葉子霆敲安後輪到林哲瑄，但該半局葉子霆遭後勁牽制出局，林哲瑄再次擊出游擊滾地球出局。

台鋼7局上首位打者王博玄面對賴鴻誠敲安，吳念庭擊出三壘方向界外飛球，王博玄趁機搶攻二壘成功，接著魔鷹的安打，帶有1分打點，該次關鍵進壘，為台鋼多得1分。

富邦持續反攻，8局下首位打者陳真，從陳柏清手中敲出陽春砲，悍將再次追到僅1分差。

9局上1出局時，富邦教練團更換守備，將林哲瑄從中外野換下、蔡佳諺接替，讓他接受全場球迷鼓掌致意，而富邦悍將全隊也列隊，林哲瑄在個人應援曲和全場球迷掌聲中，和隊友們一一擊掌後退場。

該半局，台鋼魔鷹、張肇元2出局後接連安打，顏郁軒接著敲安，台鋼再次得分。魔鷹和顏郁軒此役都完成單場3安猛打賞。

