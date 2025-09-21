晴時多雲

高球》王偉軒關鍵時刻連吞柏忌無緣爭冠嘆可惜 仰德TPC並列第二名

2025/09/21 19:14

王偉軒並列第二為台灣選手最佳（大會提供）王偉軒並列第二為台灣選手最佳（大會提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3048萬台幣）亞巡大賽的仰德TPC錦標賽今天進行最終輪，由日本好手比嘉一貴以4回合總桿低於17桿的271桿封王，可惜王偉軒以2桿之差的273桿的成績並列第二，無緣將冠軍留在台灣。

王偉軒今天繳出7博蒂、2柏忌，以67桿繳卡，他表示，今天整體表現都不錯，尤其是長桿，因為風向與前兩天差不多，所以開球多能掌握住方向，第二桿也發揮水準，製造不少抓鳥機會，推桿也多能把握住賺進桿數，不過第14洞出現三推丶第17洞3呎短推又失手，吞下兩個柏忌，成績無法超前爭冠，有點可惜。

王偉軒創下自己在此賽的最佳名次，且排名結果達到賽前目標，尤其是這項比賽的高世界積分對他幫助很大，下週他參加第二場亞巡大賽台灣三商名人賽， 然後繼續打亞巡賽。

至於比嘉一貴在最終輪穩紮穩打，抓下4博蒂、沒有吞下任何柏忌，成功維持領先，這也是他繼上週奪下亞巡賽丶韓巡及日巡三巡迴賽共證的新韓東海公開賽冠軍，拿下的二連冠，成功帶走冠軍獎金18萬美元（約合新台幣540萬元）。

比嘉一貴說：「奪冠的感覺很好，「尤其是一些特別的事情我做到了，其實自今年的日巡賽球季以來，我的狀況都很好，但是總是差那麼一點沒能奪冠，直到8/21那項日巡賽，終於贏得了冠軍，主要是我的推桿越來越好，站在開球梯台上也不再會緊張了，因此能夠完全發揮出我的水準，一連拿下三個冠軍。」

比嘉一貴奪冠（大會提供）比嘉一貴奪冠（大會提供）

