中職》洲際二連戰「抓龍」失敗 兄弟危險了！

艾璞樂。（記者廖耀東攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕味全龍昨以8：1大勝中信兄弟，今天雙方再戰，龍隊又以5：2扳倒兄弟，洲際二連戰龍隊全勝，兄弟下半季戰績29勝21敗仍居榜首，不過只領先居次的樂天桃猿1場勝差，年度戰績63勝47敗同樣暫居龍頭，領先第2名的統一獅1.5場勝差，兩項數據都有可能被超車。
此役4局上龍隊靠劉俊緯保送和張祐銘、張祐嘉、李凱威安打進帳2分，5局上郭天信安打後盜上二壘，吉力吉撈．鞏冠敲二壘安打帶有1分打點。
6局上龍隊攻勢不停歇，王順和、林辰勳安打，李凱威敲二壘安打進帳2分打點，龍隊取得5：0領先。
7局上許基宏轟出陽春砲，幫助兄弟打下第1分，同時也讓龍隊先發洋投艾璞樂，對兄弟跨季連續局數無失分「定格」在連35局，已寫下投手對單一球隊跨季最長連續局數無失分的聯盟新紀錄，兄弟在9局下再添1分落敗，龍隊李凱威繳4安猛打賞，打下3分打點，稱職扮演開路先鋒角色。
艾璞樂用90球投7局，被敲出3安包含1轟，另有2K和2次四死球失1分拿下本季第6勝和單場MVP，林暉盛先發5局被敲8安失3分吞下生涯首敗。
張祐嘉。（記者廖耀東攝）
李凱威。（記者廖耀東攝）
吉力吉撈．鞏冠。（記者廖耀東攝）
許基宏。（記者廖耀東攝）
王威晨。（記者廖耀東攝）
