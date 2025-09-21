中職》洲際二連戰「抓龍」失敗 兄弟危險了！

艾璞樂。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕味全龍昨以8：1大勝中信兄弟，今天雙方再戰，龍隊又以5：2扳倒兄弟，洲際二連戰龍隊全勝，兄弟下半季戰績29勝21敗仍居榜首，不過只領先居次的樂天桃猿1場勝差，年度戰績63勝47敗同樣暫居龍頭，領先第2名的統一獅1.5場勝差，兩項數據都有可能被超車。

此役4局上龍隊靠劉俊緯保送和張祐銘、張祐嘉、李凱威安打進帳2分，5局上郭天信安打後盜上二壘，吉力吉撈．鞏冠敲二壘安打帶有1分打點。

請繼續往下閱讀...

6局上龍隊攻勢不停歇，王順和、林辰勳安打，李凱威敲二壘安打進帳2分打點，龍隊取得5：0領先。

7局上許基宏轟出陽春砲，幫助兄弟打下第1分，同時也讓龍隊先發洋投艾璞樂，對兄弟跨季連續局數無失分「定格」在連35局，已寫下投手對單一球隊跨季最長連續局數無失分的聯盟新紀錄，兄弟在9局下再添1分落敗，龍隊李凱威繳4安猛打賞，打下3分打點，稱職扮演開路先鋒角色。

艾璞樂用90球投7局，被敲出3安包含1轟，另有2K和2次四死球失1分拿下本季第6勝和單場MVP，林暉盛先發5局被敲8安失3分吞下生涯首敗。

艾璞樂。（記者廖耀東攝）

張祐嘉。（記者廖耀東攝）

李凱威。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈．鞏冠。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）

王威晨。（記者廖耀東攝）

味全龍擊敗中信兄弟。（記者廖耀東攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法