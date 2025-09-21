晴時多雲

羽球

中國大師賽》林俊易賽奪亞軍 教練看到突破瓶頸

2025/09/21 20:42

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

〔中央社〕BWF超級750系列的中國羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單冠軍戰不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。教練林祐賢認為，有看到突破瓶頸的感覺。

世界排名第15的台灣好手林俊易，在這次中國羽球大師賽表現亮眼，接連擊敗第5種子印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）、第4種子中國好手李詩灃，甚至連第2種子丹麥名將安東森（Anders Antonsen）也成為手下敗將，可惜今天冠軍戰林俊易不敵中國好手翁泓陽，以亞軍作收。

賽前帶著1勝4負的對戰劣勢，林俊易首局開打後緊咬比分，沒想到在技術暫停後陷入亂流，加上自身頻頻發生失誤，讓對手連得8分，以11比21率先讓出。林俊易第2局同樣在技術暫停後出現不穩，擋不住對手連續得分攻勢，終場以15比21落敗。

教練林祐賢接受中央社採訪時表示，林俊易前陣子比賽打得較少，希望透過訓練儲備比賽能力，收到不錯效果，尤其第1場過了李梓嘉這關後，有種突破瓶頸的感覺，整個狀態拉上來，加上反手拍進步很多，打法上也變得較有耐心，「不過重點是怎麼維持這樣高檔表現，是我們接下來的課題。」

值得一提的是，台灣男單過去僅有「羽球一哥」周天成6度闖進世界羽球聯盟（BWF）750等級賽事決賽，卻始終與冠軍金盃擦肩而過，如今林俊易衝擊冠軍也失利，不過至少追平台灣男單在750等級賽事的最佳成績。（編輯：張雅淨）1140921

