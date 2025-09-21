晴時多雲

體育 競技運動 排球

TPVL熱身賽》東京巨熊教練盼台灣排球繼續活躍 對手對高偉誠印象深刻

2025/09/21 21:20

台北伊斯特（TPVL提供）台北伊斯特（TPVL提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPVL台灣職業排球聯盟熱身賽今天進行最後一天賽程，來自日本的東京巨熊以25：23、25：16、25：14擊退台北伊斯特。

東京巨熊總教練卡斯珀（Kasper Vuorinen）表示，這次熱身賽對戰三場比賽的經驗，可以調整、觀察 球員表現狀況，運用到之後的聯賽，也看到台灣排球的設備、燈光等硬體設備，如同在看一場秀，希望台灣排球可以繼續活躍。

東京巨熊的戸嵜嵩大提到，對高偉誠印象很深刻，能力相當強勁，要做好對策才有辦法應對，能力上跟日本球員差不多。對此高偉誠則說：「前幾週有去日本跟東京巨熊交流，深切感覺到對方很有系統，團隊作戰能力很值得學習，希望球隊能朝這方向努力。」

伊斯特總教練李國源表示，東京巨熊團隊作戰意識很高，配合相當密切， 像第三局對方發球技巧跟變化性很大，求得落點位差 3至5公尺左右，其實本 來不好接，又加上球員心態出問題，容易鬥志低迷，回來會做一點加強，提升 球隊的凝聚力和戰鬥力面對之後的比賽。

下週職排元年例行賽將正式開打，伊斯特將在9月27日、28日與台中連莊、桃園雲豹飛將交手。

東京巨熊（TPVL提供）東京巨熊（TPVL提供）

