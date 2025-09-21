羽球》羽霸盃今年首度移師台北 「戴資穎學妹」劉芯羽勇奪男女雙冠

「戴資穎學妹」劉芯羽勇奪雙料冠軍。（主辦單位提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第四屆羽霸盃全國羽球錦標賽，今年首度移師台北舉行，吸引近兩千名選手齊聚「羽球一級戰區」展開為期兩天的熱血對決。賽事規模再創新高，其中有一半以上選手來自中南部，顯示羽霸盃已成為全台青少年羽球好手共同追逐的夢想舞台。

本屆比賽維持兩天全場地高畫質全程直播，搭配專業球評即時解說，讓全台羽球迷即使身處不同城市，也能同步感受賽場上每一次殺球、每一分拼搏的緊張氛圍。直播觀看人次不斷攀升，社群討論熱度火爆，成功讓羽霸盃成為本週末體育圈的焦點話題。

請繼續往下閱讀...

賽場上最耀眼的新星，當屬來自高雄市民權國小、被譽為「戴資穎學妹」的劉芯羽。年僅六年級的她，場下個性靦腆、謙虛有禮，場上卻氣勢凌人、霸氣十足，展現超齡的臨場沉著與進攻魄力。本屆她不僅挑戰男生組小六男單，更跨組報名國中女單，最終勇奪雙料冠軍，成為全場聚光燈焦點，也讓人看見下一位台灣羽球希望的誕生。

「戴資穎學妹」劉芯羽勇奪雙料冠軍。（主辦單位提供）

談到女兒的訓練日常，劉爸爸說：「我們每週固定維持五天的加強訓練，不僅讓孩子保持對羽球的熱愛，也培養她挑戰高點、追求進步的態度。保護孩子不受傷是我們的第一要務，唯有健康，才能走得更長遠。」這段話讓人看見家庭在背後默默支持的付出，也道出許多青少年選手家長共同的心聲。

羽霸盃自創辦以來，始終致力打造青少年羽球最頂級的競技舞台，鼓勵來自不同地區、不同年齡層的選手彼此切磋、共同成長。今年移師台北，不僅吸引更多北部與外縣市隊伍參與，也讓南北菁英同場交鋒，提升比賽水準與觀賞性。值得一提的是，本屆賽事的各組冠亞軍，將受邀參加國慶連假在台中朝馬運動中心舉辦的「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」，讓小將們有機會再次登場挑戰、感受不同類型賽事的氛圍，並藉此促進親子及同儕間的互動，延續羽球運動的熱情與連結。

未來羽霸盃將持續完善賽事規格、豐富轉播內容，讓更多選手有機會在這個舞台上累積經驗、挑戰極限，並在觀眾的掌聲中踏出通往國際舞台的第一步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法