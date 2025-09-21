金恩盃》保莉妮率領義大利二連霸！ 直落二橫掃美國女網

保莉妮率領義大利衛冕軍以點數2：0橫掃美國女網隊，締造金恩盃二連霸，也是隊史第6度奪冠。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕保莉妮（Jasmine Paolini）把握聽牌機會，率領義大利衛冕軍以點數2：0橫掃美國女網隊，締造金恩盃二連霸，也是隊史第6度奪冠。

2025年金恩盃世界組總決賽，在深圳灣體育中心場館落幕。義大利成為2014至2016年三連霸的捷克軍團以來，首支在這項國家對抗女網團體賽中連3屆爭冠的勁旅，壓軸戰面對曾18度掄元的美國傳統強權，全隊更強勢出擊，WTA世界女單排名91的科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）先爆出冷門，挾2個6：4扳倒排行18的納瓦蘿（Emma Navarro），「這是難以置信的勝利，我知道她是非常出色的球員，我必須發揮出最佳水準，我對自己的表現以及為義大利拿下的那1點感到非常高興。」

第2點上陣的保莉妮鬥志昂揚，也挾6：4、6：2力退佩古拉（Jessica Pegula），不但終止對戰5連敗，更為義大利直落二鎖定勝利。全球職業排名第8的保莉妮，這週贏得全部3場單打，並在關鍵4強戰與老將艾拉妮（Sara Errani）搭檔女雙險勝烏克蘭，無愧為義國一姊。

