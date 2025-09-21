跆拳道》沈信村全國小學生錦標賽4連霸 奧運銅牌曾櫟騁兒女都摘金

奧運銅牌曾櫟騁一對兒女摘下雙金。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國國小學生跆拳道錦標賽於台南市新營體育館完成第2天對打，「小霸王」沈信村不但締造4連霸，更率領新竹縣新埔國小拿下國小男子團體冠軍；至於2012年倫敦奧運銅牌曾櫟騁則帶著一對兒女贏得雙金，成為賽場佳話。

新埔國小以3金1銀1銅，第2次榮獲全小錦男團冠軍，頭號戰將正是沈信村，他參加國小高年級黑帶男子組29-31KG級4場比賽，不僅全都直落二獲勝，而且大多贏逾12分提前結束。賽後「小霸王」透露，小三時首次參加少年盃，第一場就遇到冠軍強敵而落敗，但沈信村沒有失志，反而在白紙寫上「只有一次失敗，我還需要更努力」貼在桌子前勉勵自己，如今他自小三開始踢下全小錦冠軍，已順利完成四連霸，「勝利之前當然會辛苦，但我熱愛跆拳道，希望明年可以選上亞少國手。」

至於退役奧運名將曾櫟騁，與亞運銅牌老將羅宗瑞育有一女一兒，顯然都遺傳父母親優良運動天賦，小五女兒曾羅克薇和小三兒子曾羅克禹，分別拿下國小高年級黑帶女子組46-49KG級和國小中年級色帶男子組48-53KG級金牌，讓曾櫟騁非常開心，「我們的工作就是教跆拳道，小朋友從小在道場長大，也都有意願想練，當然就支持。但女兒也被田徑教練相中，目前也練100公尺，未來想選田徑或跆拳道，都由她來決定。」

沈信村以一面倒優勢完成四連霸。（大會提供）

