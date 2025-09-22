田徑世錦賽》非洲小國波札那驚天逆轉霸主美國 奪1600公尺接力首金

波札那奪1600公尺接力首金。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年東京世界田徑錦標賽男子1600公尺接力決賽出現驚天冷門，來自非洲、人口約252萬的波札那創造歷史，最後一棒21歲新星克比納契皮（Busang Collen Kebinatshipi）上演超狂逆轉，率隊2分57秒76摘下隊史首面世錦賽接力金牌，粉碎美國4連霸美夢，也是非洲國家首次在該項目稱王，震驚全球。

奪金呼聲最高的美國，堪稱男子1600公尺接力霸主，歷屆世錦賽共拿14金，近10屆包辦9金，本屆將追逐4連霸，並由400公尺跨欄金牌班傑明（Rai Benjamin）領軍。

請繼續往下閱讀...

波札那由巴黎奧運200公尺金牌特博格（Letsile Tebogo）搭配本屆400公尺金牌克比納契皮攜手，而1600接力決賽雖然下起大雨，克比納契皮照樣展現超強能力，最後80公尺加足馬力，終點線前超越美國隊，以0.07秒差距驚險贏過美國2分57秒83，霸主美國屈居銀牌，南非則以千分之2秒微幅差距不敵美國獲銅牌。

帶領波札那奪首金，也為非洲寫下歷史新頁的克比納契皮表示：「雨再大也阻止不了我們，我告訴自己一定要冷靜，最後一刻全力衝刺。」

美國無緣完成4連霸，最後關頭遭逆轉的班傑明則坦言：「我們已經拚盡全力，但波札那更冷靜、更精準。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法