晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑世錦賽》非洲小國波札那驚天逆轉霸主美國 奪1600公尺接力首金

2025/09/22 07:08

波札那奪1600公尺接力首金。（歐新社）波札那奪1600公尺接力首金。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年東京世界田徑錦標賽男子1600公尺接力決賽出現驚天冷門，來自非洲、人口約252萬的波札那創造歷史，最後一棒21歲新星克比納契皮（Busang Collen Kebinatshipi）上演超狂逆轉，率隊2分57秒76摘下隊史首面世錦賽接力金牌，粉碎美國4連霸美夢，也是非洲國家首次在該項目稱王，震驚全球。

奪金呼聲最高的美國，堪稱男子1600公尺接力霸主，歷屆世錦賽共拿14金，近10屆包辦9金，本屆將追逐4連霸，並由400公尺跨欄金牌班傑明（Rai Benjamin）領軍。

波札那由巴黎奧運200公尺金牌特博格（Letsile Tebogo）搭配本屆400公尺金牌克比納契皮攜手，而1600接力決賽雖然下起大雨，克比納契皮照樣展現超強能力，最後80公尺加足馬力，終點線前超越美國隊，以0.07秒差距驚險贏過美國2分57秒83，霸主美國屈居銀牌，南非則以千分之2秒微幅差距不敵美國獲銅牌。

帶領波札那奪首金，也為非洲寫下歷史新頁的克比納契皮表示：「雨再大也阻止不了我們，我告訴自己一定要冷靜，最後一刻全力衝刺。」

美國無緣完成4連霸，最後關頭遭逆轉的班傑明則坦言：「我們已經拚盡全力，但波札那更冷靜、更精準。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中