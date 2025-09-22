晴時多雲

體育 競技運動

田徑世錦賽》全球最速女！美國傑佛森伍登單屆3金 成史上第2人

2025/09/22 07:09

傑佛森伍登。（美聯社）傑佛森伍登。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國24歲短跑好手傑佛森伍登（Melissa Jefferson-Wooden）在世界田徑錦標賽女子400公尺接力，幫助美國隊以41秒75摘金，她也成為史上第2位單屆世錦賽獲3金的女子運動員。

傑佛森伍登去年巴黎奧運奪100公尺銅牌，並與隊友一起摘下400公尺接力金牌，讓她在國際田徑界嶄露頭角。

傑佛森伍登本屆世錦賽更是成為不敗女王，她先以10秒61，勇奪女子100公尺金牌，不僅刷新賽會紀錄，更躋身史上100公尺第4快女將。挾著100公尺奪金氣勢，傑佛森伍登再以21秒68收下200公尺金牌。

傑佛森伍登400公尺接力和隊友泰瑞（Twanisha Terry）、懷特（Kayla White）和理查森（Sha'Carri Richardson）攜手摘金，牙買加以41秒79成績收銀牌，德國隊以41秒87獲銅牌。

3金入袋的傑佛森伍成為本屆最大贏家，並追平牙買加女將佛瑞塞普萊絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）於2013年莫斯科世錦賽締造的3面金牌紀錄。

