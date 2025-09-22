劉懿萱克服世運後低潮　再稱霸競速溜冰世錦賽

〔中央社〕克服成都世運會後的低潮，台灣亞運國手劉懿萱暌違9年再度稱霸世界競速溜冰錦標賽的女子馬拉松。她表示相較於上次，唯一不變的是通過終點的那股興奮之情。

手握杭州亞運金牌的台灣溜冰女將劉懿萱今年下半年的賽程滿檔，7月下旬征戰亞錦賽後，緊接著8月又參加成都世界運動會，並在500公尺+D爭先賽進帳銀牌，如今再度成為女子馬拉松「世界冠軍」。她在接受中央社採訪時表示，有種壓力釋放感覺，畢竟近期都在比賽相當疲累。

劉懿萱指出，被世運賽程緊湊影響，心理、生理都很疲勞，在賽事結束後遭遇小低潮，不過她也只能打起精神備戰世錦賽，沒想到訓練的地方一直下雨，真正穿到溜冰鞋的時間很少，讓劉懿萱賽前有點擔心自身狀態，所幸最後她仍證明身手，「很多國外選手也很驚訝，我的短距離不錯、長距離也不差。」

回顧2016年首次稱霸世錦賽的女子馬拉松，劉懿萱提到當年沒有選到個人項目，因而獲得中華民國滑輪溜冰協會徵召去比馬拉松項目，在不確定能否把握機會的情況下奪金。這次暌違9年再度摘下金牌，她笑說還是會緊張，唯一不變的是通過終點的那股興奮之情。

值得一提的是，除了劉懿萱拿到女子馬拉松金牌，隊友施沛妤、李孟竹分別斬獲銀牌、銅牌，李巧容則拿到第4名，等於台灣女將包辦前4名、稱霸整個頒獎台。劉懿萱認為，以往大家都是各溜各的，然而今年感受到大家比較團結，自然而然排成一排，輪番擔任「破風手」。（編輯：何宏儒）1140922

