李宇翔獲花滑冬奧門票爆哭　內心感動言語無法形容

〔中央社〕確定取得2026米蘭冬季奧運資格那一刻，台灣花滑新星李宇翔完全壓力釋放爆哭，他心情難以平復表示，無法用言語形容這份感動，並提到希望鼓勵更多人投身花滑項目。

登上冬季奧運殿堂一直是李宇翔的目標，然而務實的他自認是遙不可及的，因此只能將這個夢想默默埋藏在心中。沒想到在這次的花式滑冰最終資格賽，李宇翔繳出短曲70.31分、長曲146.67分及總分216.98分的亮眼成績，三項都刷新生涯最佳，以第5名之姿壓線搭上冬奧末班車。

請繼續往下閱讀...

長曲成績出爐那一刻，李宇翔已經按捺不住內心感動爆哭，眼看距離冬奧資格愈來愈接近，他更緊張到不敢到場邊觀看比賽，只在休息室看電視轉播，確定拿到冬奧門票後，李宇翔再度情緒潰堤抱著身旁的選手。

「沒辦法想像我竟然擁有奧運選手稱號，這份感動真的無法用言語形容，我還一直捏自己，以為是在睡夢中，畢竟踏上奧運舞台是連想都不敢想。」李宇翔接受中央社採訪時心情難以平復地說道。

李宇翔指出，其實賽前很緊張，因為才剛升上大一，學校有很多事情要處理，每天訓練時間可能不到1小時，加上提早來中國訓練狀態都很差，這兩天賽前練習狀況更是慘不忍睹，讓他開始勸自己放下，順利完賽拚個前8名就好，「比賽當下沒有很緊張，覺得沒拿到（奧運資格）也沒關係。」

自嘲並非受到所有人看好，李宇翔笑說連自己都不看好自己，甚至萌生「台灣這麼小的國家怎麼可能會有花滑冬奧選手」，不過他以實際表現證明自己，同時成為繼1998年劉中達後，再有台灣花式滑冰選手前進奧運殿堂，而且是台灣本土培養出的第一人。

李宇翔提到，很開心與其他國家的好朋友一起練習、競爭，並分析這次勝出關鍵在於充分把握穩定性優勢，期許在接下來的1年裡修正缺失，並繼續將曲子的難度提高，向其他奧運選手看齊，儲備之後再拚1次冬奧能量。

這張難能可貴的冬奧門票，李宇翔透露，不只是代表自己，更是代表整個台灣，希望成為台灣花式滑冰界很重要的轉捩點，鼓勵更多人嘗試溜冰項目，「我沒有特別去想自己要有什麼很高成就，反而期待造就一股風潮，推廣這項運動」。1140922

