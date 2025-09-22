電競》中信飛牡蠣完封對手問鼎LCP冠軍 18歲小將HongQ摘FMVP

CFO贏得LCP第一個年度冠軍，教練團與選手們輪流在台上高舉冠軍獎盃慶祝。（中信飛牡蠣提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）在LCP賽季決賽中，以3:0擊敗越南強敵TSW，奪下年度冠軍，在越南峴港的Tien Son體育館三千多名觀眾共同見證下，CFO全隊一起捧起冠軍獎盃，正式宣告以賽區冠軍身份挺進10月的S15世界大賽，戰隊口號「殼以」也傳遞隊伍堅持與拼搏的精神，並向所有支持的粉絲喊話：「我們做到了！」

CFO第一把比賽在前期的小團碰撞上陷入劣勢，不過戰術策略執行很徹底，就是要把整體節奏拖慢，延後對手拿物件的時間，換取角色發育的機會，遊戲時間22分半的一波完美團戰解決TSW場上五名選手，自此逆轉局勢。第二把上路選手輪換，Rest（徐士傑）拿出擅長角色扛住邊線，再靠打野JunJia（余峻嘉）、輔助Kaiwing（凌啟榮）不斷跑動串聯攻勢，中路HongQ（蔡明宏）和下路Doggo（邱梓銓）全力輸出，穩穩拿下、搶先聽牌。比賽進入第三把，CFO陷入對手的打架節奏，前期打得相對痛苦，不過靠著18歲的HongQ膽大心細的極限操作，帶領隊伍扭轉頹勢，不只幫助隊伍直落三取得勝利，贏下2025LCP年度冠軍，更為自己爭取到冠軍賽的MVP，HongQ說：「今天打得很順，也要謝謝隊友們的完美配合，能拿下FMVP我感到非常開心。」

請繼續往下閱讀...

能拿下年度冠軍，教練Chawy（黃心磊）表示對手表現得很好，但我們團隊發揮得更好！他提到團隊花了很多時間準備，不只是選手個人操作，還有策略和戰術上的設計與規劃，這份榮耀是隊伍用時間與心血贏來的。教練Wulala（柳勝瑋）也非常欣慰隊伍的成長與默契提升，隊上元老選手Rest則補充：「CFO就像一個大家庭，教練、選手、後勤的所有人都把自己的工作做得很好，大家都全力以赴，才能有今天的成績。」賽後，JunJia說謝謝隊友們的互相信任，讓他很享受比賽的過程。Doggo和Kaiwing則是特別感謝粉絲們的支持，有大家的加油吶喊更充滿動力。

CFO將以賽區第一種子身份，挺進即將到來的世界大賽。首次參賽的上路選手Driver（沈宗樺）表示：「我會全力以赴，展現最好的自己。」在國際賽場已經有精彩表現的HongQ也表達了期待，他說：「我會調整狀態，迎接挑戰，希望我們能走得更遠。」

今年英雄聯盟職業聯賽開始前，越南、台港澳、日本、大洋洲以及東南亞整併成英雄聯盟太平洋職業聯賽（League of Legends Championship Pacific，簡稱LCP），是韓國LCK、中國LPL、歐洲LEC、美洲LTA之外的第五個賽區。在賽區內，CFO囊括三個賽段的冠軍，並在第二賽段及第三賽段斬獲全勝、締造23連勝紀錄，更三度代表賽區出戰國際賽。CFO在今年三月於韓國的FST對抗賽中，以黑馬姿態擊敗LPL、LEC、LTA的代表隊伍，讓全球粉絲開始認識來自台灣的「會飛的牡蠣」。這個隊名源自中國信託品牌精神We Are Family中的Family諧音，再度成為話題焦點。七月於加拿大溫哥華舉行的MSI季中邀請賽中，CFO將2024年世界冠軍T1逼至賽點，並在BO5比賽中戰勝其他四大賽區的隊伍，創下13年來台灣隊伍在國際賽事中的新紀錄，全球排名由年初的第46名猛升至前十，讓其他賽區不敢小覷LCP賽區。

贏得LCP年度冠軍只是CFO旅程中的一個精彩篇章，未來的旅程依然充滿挑戰與希望。選手與教練們將回到臺灣，短暫休整、調整心情，準備在十月中旬啟程前往北京，迎接即將到來的S15世界大賽。相信憑藉著堅持與熱情，CFO一定「殼以」展現最好的自己，持續向其他賽區的強權發起挑戰，勇敢追逐夢想。

18歲的中路選手HongQ以精彩的操作驚豔全場，也獲得冠軍賽的MVP殊榮，受訪時特別換上冠軍紀念T恤，並感謝粉絲們的支持鼓勵。（中信飛牡蠣提供）

CFO贏得2025LCP年度冠軍，成員包括（前排左起）上路Rest與Driver、輔助Kaiwing、中路HongQ、射手Doggo、打野JunJia，以及教練Chawy（後排右）、Wulala（後排左）。（中信飛牡蠣提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法