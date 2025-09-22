MLB》隊史首位「30轟30盜」！響尾蛇混血球星卡洛爾俊足豪打寫紀錄

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）在今天於主場面對費城人的比賽，達成個人生涯首次的「30轟、30盜」里程碑，成為響尾蛇隊史首位達成的選手。

賽前已經累計30發全壘打的卡洛爾，在6局下半靠著野手選擇站上一壘，並於第1顆球就做起跑，最後順利盜壘上二壘，成為本季第30次盜壘成功，也寫下響尾蛇團隊歷史的紀錄。

請繼續往下閱讀...

2023年風光拿下國聯新人王的卡洛爾，成為繼索托（Juan Soto）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與拉米瑞茲（Jose Ramirez）後，今年第4位達成「30-30」的打者。

另外，卡洛爾也加入2007年的費城人名將羅林斯（Jimmy Rollins）以及1957年紐約巨人（現為舊金山巨人）的名人堂外野手梅斯（Willie Mays）後，大聯盟再度出現選手能單季同時達成「30轟、30盜、15支三壘安打」的壯舉。

卡洛爾除了達成生涯壯舉之外，今天的表現也非常出色，擔任先發右外野手打第3棒繳出5打數2安打、以及多達4分打點的成績，其中還在2局下半砲轟蘇亞雷茲（Ranger Suárez），本季全壘打支數已來到31轟，持續刷新個人生涯單季新高，也幫助球隊以9：2收下勝利。

拿下2連勝的響尾蛇，目前戰績79勝77敗，與國聯外卡並列第3的紅人、大都會只剩下1場勝差。

卡洛爾今天跑出本季第30盜，成為隊史首次「30轟、30盜」的打者。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法