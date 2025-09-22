晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》拉克斯適時長打、4投聯手壓制！紅人完封小熊踏進國聯外卡3

2025/09/22 09:54

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今日與小熊進行本季例行賽最後一次交手，靠著拉克斯（Gavin Lux）適時長打，以及4名投手的輪番壓制下，終場以1：0氣走小熊，再加上大都會今敗給國民，讓紅人以5連勝之姿踏進國聯外卡前3名。

紅人打線全場受到小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）的壓制，不過在3局下半把握難得的突破機會，麥可連（Matt McLain）敲出二壘安打上壘後，拉克斯在兩人出局的情況下擊出右外野方向的長打帶有1分打點，但在之後的局數就無法再突破泰昂。

雖然分數進帳不多，但紅人投手群表現非常出色，先發投手阿博特（Andrew Abbott）4.2局沒有失分，隨後接替的馬丁尼茲（Nick Martinez）長中繼2.1局無安打，最後8、9兩局由亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）與山提蘭（Tony Santillan）接力合作成功關門，靠著4名投手完封小熊打線，由馬丁尼茲收下勝投。

賽前以79勝76敗排在國聯外卡第4的紅人，今天擊敗小熊後勝場數來到80勝，另外同樣也在角逐外卡名額的大都會，今日以1分差不敵國民，讓雙方賽前僅有的1場勝差歸零，現在同樣以80勝76敗並列國聯外卡第3。

紅人今完封小熊，與大都會並列國聯外卡第3。（美聯社）紅人今完封小熊，與大都會並列國聯外卡第3。（美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中