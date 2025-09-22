MLB》拉克斯適時長打、4投聯手壓制！紅人完封小熊踏進國聯外卡3

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今日與小熊進行本季例行賽最後一次交手，靠著拉克斯（Gavin Lux）適時長打，以及4名投手的輪番壓制下，終場以1：0氣走小熊，再加上大都會今敗給國民，讓紅人以5連勝之姿踏進國聯外卡前3名。

紅人打線全場受到小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）的壓制，不過在3局下半把握難得的突破機會，麥可連（Matt McLain）敲出二壘安打上壘後，拉克斯在兩人出局的情況下擊出右外野方向的長打帶有1分打點，但在之後的局數就無法再突破泰昂。

請繼續往下閱讀...

雖然分數進帳不多，但紅人投手群表現非常出色，先發投手阿博特（Andrew Abbott）4.2局沒有失分，隨後接替的馬丁尼茲（Nick Martinez）長中繼2.1局無安打，最後8、9兩局由亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）與山提蘭（Tony Santillan）接力合作成功關門，靠著4名投手完封小熊打線，由馬丁尼茲收下勝投。

賽前以79勝76敗排在國聯外卡第4的紅人，今天擊敗小熊後勝場數來到80勝，另外同樣也在角逐外卡名額的大都會，今日以1分差不敵國民，讓雙方賽前僅有的1場勝差歸零，現在同樣以80勝76敗並列國聯外卡第3。

紅人今完封小熊，與大都會並列國聯外卡第3。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法